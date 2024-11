VIETNAM FOODEXPO 2024

Les marques vietnamiennes à l’honneur

>> Le Vietnam au Salon international de l'agroalimentaire SIAL Paris 2024

>> Le Vietnam au Good Food and Wine Show 2024 en Australie

>> Mekong Food & Drink Show 2024 attendue à Cân Tho

La VIETNAM FOODEXPO 2024, marquant son 10e anniversaire, réunit plus de 500 stands d’exposition de près de 400 entreprises issues de plus de 30 villes et provinces du Vietnam, ainsi que d’une vingtaine de pays, régions et territoires tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, et d’autres pays de l’Union européenne, la Russie, le Japon, la République de Corée, la Chine, l’Inde, la Malaisie et la Thaïlande.

Organisé par le Département de la promotion du commerce sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’événement est considéré comme une plateforme internationale de promotion du commerce pour l’industrie agroalimentaire et aquatique au Vietnam. Il constitue une vitrine de l’industrie alimentaire vietnamienne, honorant les marques nationales avec la participation de producteurs et exportateurs de premier plan, conformes aux normes strictes du marché international en matière de qualité et de sécurité alimentaire.

Favoriser la coopération commerciale

Lors de son discours d’ouverture, Phan Thi Thang, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que cette exposition représente l'une des plus importantes activités de promotion commerciale pour l’industrie alimentaire. Elle rassemble des centaines d'entreprises et des milliers de produits alimentaires de premier plan, ainsi qu’un large éventail de machines et de technologies de transformation alimentaire modernes et avancées.

"Cette année marque une décennie depuis que VIETNAM FOODEXPO accompagne la communauté alimentaire. Au fil des ans, cet événement a créé une plateforme professionnelle et efficace de commerce et d'investissement qui a permis aux entreprises de promouvoir leurs marques, de renforcer la coopération commerciale et de développer les marchés d'importation et d'exportation", a souligné la vice-ministre.

Les produits exposés sont variés, comprenant des produits agricoles (fruits et légumes, thé, café, poivre, noix de cajou, etc.), des produits aquatiques, des aliments transformés, des boissons (gâteaux, friandises, bonbons, chocolats, produits laitiers, épices, aliments fonctionnels), ainsi que des machines et équipements de transformation, de conservation, d’emballage…

Plusieurs marques de renom du Vietnam figurent parmi les exposants, telles que TH Foods, Nafoods, Hapro, Colusa-Miliket, Duong Quang Ngai (sucre de Quang Ngai), Tài Ky, Luong Quoi, Yên Sào Khanh Hoà (nid de salangane de Khanh Hoà), Acecook, An Giang Antesco, Visimex, Tân Vuong, et Thuy san Cà Mau (produits aquatiques de Cà Mau). Cette année, un pavillon d’exposition accueillant de nombreux pays de l’Union européenne ajoute une touche de prestige à l'événement.

Invité d’honneur de la VIETNAM FOODEXPO 2024, Julien Guerrier, ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, représentant le pavillon des pays de l’Union européenne, a salué l'organisation de cet événement et souligné l'opportunité d’approfondir la coopération commerciale, notamment grâce à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA).

"Grâce à l'EVFTA, 169 indications géographiques de l'UE sont protégées au Vietnam, tandis que 39 indications géographiques vietnamiennes bénéficient d'une forte protection dans l'UE. Nous espérons que la liste sera bientôt étendue pour inclure de nouvelles indications géographiques de l'UE et du Vietnam", a déclaré l’ambassadeur.

Espace dédié aux marques nationales vietnamiennes

Pour cette édition, le comité d’organisation a aménagé un espace dédié aux produits des marques nationales, valorisant des enseignes vietnamiennes emblématiques. Cet espace regroupe plus de 40 stands sur une superficie de 400 m², exposant divers produits illustrant l’originalité de l’industrie alimentaire vietnamienne.

La VIETNAM FOODEXPO 2024 attire un nombre croissant d’entreprises, présentant des produits de haute qualité conformes aux normes techniques et technologiques mondiales pour une production durable, incluant des produits Halal, prometteurs pour l’avenir.

Dans le cadre de cet événement, diverses activités sont organisées pour aider les entreprises vietnamiennes à s’adapter aux nouvelles tendances du marché, aux transformations de la chaîne de production et de l’exportation, renforçant ainsi la compétitivité des produits vietnamiens à l’international. En plus des activités de promotion commerciale, des conférences thématiques et des rencontres d’affaires entre exportateurs vietnamiens et importateurs internationaux sont au programme.

Depuis une décennie, le comité d’organisation de la VIETNAM FOODEXPO a accueilli près de 150 000 clients commerciaux et 25 000 visiteurs internationaux venus de 30 pays, avec plus de 15 000 accords de coopération et contrats signés, ainsi que près de 20 000 rencontres d’affaires directes (B2B).

Clôture : le 16 novembre.

Texte et photos : Truong Giang/CVN