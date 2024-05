Industrie alimentaire

Hô Chi Minh-Ville: près de 400 exposants à HCMC FOODEX 2024

Placée sous le thème "Relier les valeurs pour un développement mutuel", l'exposition internationale de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2024 est co-organisée par le Centre municipal de promotion du commerce et des investissements (ITPC) en collaboration avec l'Association municipale de l'alimentation et des denrées alimentaires (FFA).

HCMC FOODEX 2024 vise à aider les entreprises de production alimentaire à introduire des produits vietnamiens répondant aux normes de qualité alimentaire sur le marché mondial. Elle offre une opportunité aux entreprises vietnamiennes de renforcer leurs échanges commerciaux, d'accéder à l'information et de développer des stratégies pour innover en matière de machines et de technologies dans le processus de production. Cela contribuera à améliorer la compétitivité et la qualité des produits, ainsi qu'à élargir les marchés nationaux et d'exportation.

Une des quatre industries prioritaires

S'exprimant à l'ouverture de l'événement, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a indiqué qu'actuellement, l'industrie alimentaire de la ville est l'un des quatre secteurs clés prioritaires pour son développement, représentant 14 à 15% de sa production totale et contribuant à environ 15% de la valeur ajoutée de l'ensemble de l’industrie de cette localité.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a publié un programme visant à soutenir le développement des entreprises et des produits de l'industrie agroalimentaire de la ville pour la période 2020-2030, avec des politiques préférentielles d'investissement et de soutien au secteur. Ainsi, la ville soutient le développement de groupes de produits industriels clés et de groupes de produits industriels potentiels, en renforçant les activités de promotion commerciale, le développement des marchés, et en aidant les entreprises à participer à des études de marché, des foires et des expositions dans le pays et à l'étranger.

"HCMC FOODEX 2024 est un des programmes révolutionnaires permettant à la ville de se concentrer sur le soutien aux entreprises de son industrie alimentaire pour surmonter les difficultés, relancer la production et les activités commerciales, et retrouver la croissance dans un avenir proche", a souligné Nguyên Van Dung.

Selon lui, l'économie locale devrait bien se relancer au cours des premiers mois de 2024. Au cours des quatre premiers mois de 2024, les revenus totaux des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs de Hô Chi Minh-Ville devraient atteindre 366.947 milliards de dôngs, soit une hausse de 12% par rapport à la même période l'année précédente. Sur les quatre premiers mois, son chiffre d'affaires à l'exportation est estimé à 15,05 milliards d'USD, en hausse de 18,1% par rapport à la même période de 2023. Le chiffre d'affaires des importations a atteint 18,06 milliards d'USD, en hausse de 6,57% par rapport à la même période.

Le vice-président du Comité populaire municipal a ajouté que, cependant, les activités d'importation et d'exportation de Hô Chi Minh-Ville sont encore confrontées à de nombreux défis en raison des situations économiques complexes dans le monde et au Vietnam. Face aux difficultés des entreprises, les dirigeants de la ville se sont engagés à accompagner les entreprises en mettant en œuvre de nombreuses solutions pratiques et drastiques pour les soutenir, telles que la mise en œuvre de la réforme administrative, des activités opérationnelles de promotion du commerce, la connexion de l'offre et de la demande, l’accès au capital,etc.

Près de 400 exposants

Selon le comité d’organisation, HCMC FOODEX 2024 a réuni près de 400 entreprises, organisations et associations nationales et internationales. L'événement comprend de nombreuses activités de connexion commerciale B2B via trois sessions principales : “Entreprises de production alimentaire avec distributeurs et supermarchés modernes”, “Entreprises de production alimentaire avec canaux de commerce électronique” et “Entreprises de production alimentaire avec acheteurs internationaux”.

Avec environ 500 stands répartis sur un espace d'exposition d'environ 8.000 m², HCMC FOODEX 2024 contribuera à une présentation globale du développement dynamique de l'industrie agroalimentaire de Hô Chi Minh-Ville, en promouvant des produits de qualité et réputés dans l'industrie alimentaire, et en offrant des opportunités de coopération commerciale et d'investissement efficaces.

Lors de l'événement, les entreprises participantes exposeront et présenteront des produits alimentaires crus/pré-transformés (produits agricoles, fruits de mer, épices...), des produits alimentaires transformés, des boissons, des matières premières utilisées dans l'industrie agroalimentaire, des machines et équipements pour la production et l'emballage, des produits naturels - verts - durables et des produits industriels connexes.

En outre, dans le cadre de l'exposition internationale, une série d'autres activités seront organisées, notamment des ateliers sur le développement durable dans la production alimentaire et agricole, la formation sur l'assurance qualité dans la production d'aliments emballés prêts à consommer, le colloque thématique sur la qualité des emballages alimentaires, le concours de cuisine sur le thème “L'âme vietnamienne dans la cuisine contemporaine”, le séminaire sur les tendances culinaires contemporaines, le colloque sur les nouvelles tendances dans l'exportation mondiale de marchandises via le commerce électronique B2B et la démonstration culinaire de pâtisserie, ainsi que des activités B2B de connexion du commerce direct et en ligne avec les acheteurs nationaux et internationaux.

"Nous nous engageons à innover constamment dans les activités de soutien dans le cadre de HCMC FOODEX pour améliorer l'efficacité des programmes promotionnels, contribuant ainsi à apporter des résultats pratiques aux entreprises participantes. Nous faisons des efforts pour faire de l'expo une destination idéale pour les localités et les entreprises de production et commerciales, en créant un environnement favorable pour promouvoir le développement rapide et durable de l'industrie alimentaire et des boissons de Hô Chi Minh-Ville", a déclaré le directeur adjoint de l'ITPC, Dào Minh Chanh.

L'exposition HCMC FOODEX 2024 devrait attirer 18.000 visiteurs vietnamiens et étrangers.

Texte et photos : Tân Dat/CVN