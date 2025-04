Les capitaux chinois au Vietnam en hausse

Il y a quelques jours, deux grands projets du secteur des hautes technologies des investisseurs chinois ont officiellement été lancés dans la province de Bac Ninh (Nord). Il s'agit du projet d'usine Victory Giant Technology Vietnam de la société par actions Victory Giant Technology (province du Guangdong, Chine), d'un investissement de 520 millions de dollars et du projet Green Precision d'un investissement de plus de 120 millions de dollars.

Dans son rapport publié en septembre 2024, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) a indiqué qu'en Asie du Sud-Est, ses clients chinois s’intéressaient notamment à l'expansion du marché au Vietnam après Singapour. "Le Vietnam attire les investisseurs du pays voisin en raison de ses relations économiques étroites", ont déclaré les experts de HSBC.

Au premier trimestre de 2025 : 251 nouveaux projets chinois

En effet, les liens économiques étroits contribuent à attirer de plus en plus d’investisseurs chinois au Vietnam, en particulier après la pandémie de COVID-19. En 2023, les investisseurs chinois ont versé au Vietnam 4,47 milliards de dollars (+77,6% par rapport à 2022), et plus de 4,73 milliards de dollars en 2024 (+3,1% par rapport à 2023). Au cours du premier trimestre de cette année, plus de 1,47 milliard de dollars d'investissements chinois ont été enregistrés, soit une augmentation de 68,5% par rapport à la même période l'année dernière.

Selon le rapport de l'Agence des investissements étrangers (ministère des Finances), au premier trimestre de 2025, la Chine s'est classée 3e parmi les pays et territoires investissant au Vietnam en termes de capital, et est arrivée en tête en termes de nombre de projets. Dans le même laps de temps, les investisseurs chinois ont investi dans 251 nouveaux projets, soit 29,5 % du nombre total de nouveaux projets enregistrés au Vietnam.

Ces dernières années, de nombreux grands noms de Chine, de Taïwan (Chine) et de Hong Kong (Chine) ont investi dans des projets à grande échelle au Vietnam. Foxconn, Goertek, Winson, Pegatron, Luxshare, Compal… en sont des exemples typiques.

Récemment, Lite-On, un investisseur taïwanais (Chine), a également démarré le projet de 690 millions de dollars à Quang Ninh (Nord). Ce projet est spécialisé dans la fabrication de composants électroniques, de dispositifs de connexion réseau sans fil, de convertisseurs de puissance, de chargeurs de véhicules électriques, etc.

Récemment, le flux d’investissement chinois vers le Vietnam a augmenté en qualité. De plus en plus de sociétés internationales dans les domaines de la technologie, de l'électricité - électronique, de la transformation, de la fabrication, des infrastructures, des énergies renouvelables, des véhicules électriques, etc ont investi au Vietnam.

Lors d'une réunion avec des grandes entreprises chinoises en février dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son souhait que ces entreprises continuent d'investir au Vietnam, de choisir le pays comme lieu de production et d'affaires, contribuant ainsi au développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire de manière rapide et durable...

