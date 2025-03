HCMC FOODEX 2025 attire plus de 350 exposants nationaux et étrangers

Sous le thème "Produits naturels, verts et durables", l'Exposition internationale de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2025 (HCMC FOODEX 2025) a déjà rassemblé plus de 350 exposants présentant des produits agricoles, des produits transformés spécialisés, des machines et d’autres domaines connexes de l'industrie alimentaire.

C’est l’information donnée lors de la conférence de presse de présentation de HCMC FOODEX 2025, organisée le 18 mars à Hô Chi Minh-Ville par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec les unités concernées.

L'événement se tiendra du 16 au 19 avril prochain au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC), dans le 7ᵉ arrondissement de la ville.

S’exprimant lors de l’événement, Trân Phu Lu, directeur de l’ITPC, a déclaré que HCMC FOODEX 2025 ne se limite pas à rassembler de grandes marques de l'industrie alimentaire, mais accueille également de nombreuses entreprises participant pour la première fois, apportant des solutions révolutionnaires en matière d'équipements, de matériaux, d'emballage et de technologie de traitement.

"HCMC FOODEX 2025 n'est pas seulement un événement visant à présenter des produits et à favoriser les échanges commerciaux, mais aussi une véritable expérience culinaire immersive, où experts, entreprises et consommateurs explorent les nouvelles tendances, les technologies de pointe et la quintessence culinaire du monde entier à travers une série de conférences, de séminaires et de démonstrations gastronomiques variées", a souligné M. Phu Lu.

Selon Ly Kim Chi, présidente de l'Association municipale de l'alimentation et des denrées alimentaires (FFA), l’industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville est particulièrement développée et occupe une position de leader au Vietnam, attirant ainsi de nombreuses entreprises de renom. Concernant les matières premières, deux principales sources d’approvisionnement existent: les importations et la production locale. Les entreprises de Hô Chi Minh-Ville ont déjà établi et continuent d’entretenir des collaborations avec celles d’autres villes et provinces afin d’assurer un approvisionnement stable, tant pour le marché intérieur que pour l’exportation.

Mme Ly Kim Chi a ajouté qu'à l’horizon 2050, l’industrie alimentaire devrait connaître une forte croissance, avec un taux de valeur ajoutée estimé entre 7,5% et 8,5% par an. La part de la valeur ajoutée de l’industrie de transformation alimentaire au sein de l’ensemble du secteur industriel atteindrait environ 13,5% à 14,5%. L’application des hautes technologies continuera d’être encouragée, avec pour objectif que la proportion de la valeur industrielle issue des technologies avancées représente au moins 50%.

Participation de plus de 350 exposants

Selon les organisateurs, HCMC FOODEX 2025 rassemblera plus de 350 exposants présentant des produits agricoles, des produits transformés spécialisés, des épices, des additifs alimentaires, des boissons, des machines et d’autres secteurs connexes de l'industrie alimentaire, avec la participation d’entreprises provenant de la République de Corée, du Japon, de la Chine, de la Malaisie et du Vietnam.

En outre, plus de 100 acheteurs nationaux et internationaux issus de 15 pays ont déjà confirmé leur présence à l'exposition et aux échanges commerciaux. Le point fort de cette édition est la participation d’acheteurs issus du secteur Horeca (hôtellerie - restauration - services culinaires).

Durant les quatre jours de l’événement, le salon proposera plus de 1.000 rendez-vous de mise en relation commerciale. Chaque rencontre sera adaptée aux besoins spécifiques des entreprises participantes, garantissant ainsi leur pertinence et maximisant les opportunités d’affaires.

Le programme de connexion commerciale, qui se déroulera tout au long de l'exposition, comprendra des rencontres et des séances de travail entre les entreprises et les principaux distributeurs vietnamiens et internationaux, parmi lesquels AEON, Lotte, Central Retail, SATRA et Saigon CORP.

HCMC FOODEX 2025 sera marqué par la participation de nombreuses grandes entreprises du secteur et de marques alimentaires de renom, telles que la société par actions Cholimex Food, la société agricole de Saigon, la société commerciale de Saigon, la société par actions alimentaire Binh Tây, la SARL de production et de commerce Hai Nam, la société par actions de l'alimentaire Sa Ky, ainsi que la société internationale de coentreprise de farine, entre autres.

Variété d'activités

Dans le cadre de HCMC FOODEX 2025, le concours Master Chef de FOODEX 2025, placé sous le thème "Quintessence de la cuisine vietnamienne", réunira des chefs renommés ainsi qu'un jury composé de professionnels issus de nombreux pays, notamment du Vietnam, de l'Inde, de la Malaisie, de Singapour, de l'Indonésie et des États-Unis. Ce concours ne sera pas seulement une vitrine de talents, mais aussi un événement mettant à l'honneur la créativité et les techniques culinaires, valorisant ainsi les traditions et la modernité de la gastronomie vietnamienne. Il offrira des expériences uniques et mémorables aux participants et au public.

Cet événement constituera également une plateforme d’échanges entre passionnés de cuisine, experts et entreprises du secteur, favorisant ainsi les opportunités de coopération et de développement dans l'industrie alimentaire et gastronomique.

Dans le cadre de HCMC FOODEX 2025, une série de conférences, de séminaires et d’études de terrain sera organisée, notamment un programme de séminaires spécialisés portant sur des sujets clés de l’industrie alimentaire. Ces sessions réuniront des représentants d’agences de régulation, d’associations professionnelles ainsi que des acteurs majeurs du secteur, tant au niveau national qu’international.

En complément du programme de mise en relation commerciale, le comité d'organisation et les entreprises participantes proposeront également diverses activités, telles que des visites d’usines, des démonstrations technologiques et des présentations de nouveaux produits.

Texte et photos : Tân Dat/CVN