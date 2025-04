Bientôt le Sommet vietnamien de l'innovation et du capital privé à Hanoï

Placé sous le thème ''Stimuler l'innovation, libérer le capital : l'ère de l'essor national du Vietnam'', le Sommet de l'innovation et du capital privé du Vietnam (Vietnam Innovation and Private Capital Summit - VIPC) 2025 se tiendra le 24 avril à Hanoï.

Cet événement sera co-organisé par le Centre national de l'innovation (NIC), le ministère des Finances, l’Agence vietnamienne de capitaux privés (VPCA), le Fonds d'investissement Golden Gate Ventures et Do Ventures.

Photo : Duc Minh/CVN

S'exprimant lors de l'annonce du programme du sommet le 15 avril, le directeur du NIC, Vu Quoc Huy, a mis en avant la résolution 57-NQ/TW du Bureau politique relative aux avancées scientifiques et technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique nationale, qui appelle à attirer et à utiliser efficacement toutes les ressources, notamment les investissements privés, pour ces objectifs.

Alors que le Vietnam est à l'aube d'une nouvelle ère - celle de l'essor du pays, comme l'a déclaré le secrétaire général du Parti, To Lâm -, le NIC continuera de coordonner ses efforts avec les ministères et agences concernés pour mettre en œuvre les missions gouvernementales de promotion de l'innovation, de mobilisation des capitaux privés et de développement d'un écosystème d'innovation complet et performant. L'objectif est d'aider le Vietnam à atteindre un taux de croissance supérieur à 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres les années suivantes, a déclaré Vu Quoc Huy.

Le Sommet VIPC 2025 comprendra des discussions sur la vision, les politiques et les orientations stratégiques du pays en matière d'innovation et de mobilisation des capitaux privés. Il proposera également des tables rondes approfondies avec des chefs d'entreprise, des investisseurs et des experts internationaux sur des sujets tels que le développement des startups, la levée de fonds, les mesures de promotion des introductions en bourse (IPO) et des fusions-acquisitions (M&A), ainsi que les solutions de désinvestissement efficaces. Le réseautage avec les investisseurs sera également au cœur de l'événement.

Le rapport 2025 sur l'investissement dans l'innovation et la technologie sera lancé à cette occasion.

L'événement devrait accueillir des dirigeants gouvernementaux, des responsables ministériels, des représentants d'organisations internationales, de grands fonds d'investissement et d'institutions financières mondiales telles que CDH Investments, Partech Ventures, Temasek, Do Ventures, Golden Gate Ventures, Vina Capital et Mekong Capital.

Vinnie Lauria, membre du conseil d'administration de VPCA et associé fondateur de Golden Gate Ventures, a déclaré que le Sommet VIPC 2025 serait le plus grand événement jamais organisé par l'entreprise. Plus d'un millier de délégués sont attendus, dont plus de 200 investisseurs venus d'Asie, de la région du Golfe et d'Europe. Des représentants de la Bourse de Tokyo, de Manulife, du Nasdaq et de Partech Ventures (Silicon Valley) ont confirmé leur participation.

Le Sommet VIPC est le nouveau nom du Vietnam Venture Summit, lancé en 2019, marquant une évolution stratégique tant en termes d'ampleur que de portée de l'événement.

VNA/CVN