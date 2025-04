Nghe An renforce la lutte contre la pêche illicite

Afin de renforcer le contrôle de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Service de l'agriculture et de l'environnement de la province de Nghê An (Centre) a collaboré avec d’autres organes compétents pour créer un groupe de travail interdisciplinaire chargé de patrouiller, d'inspecter et de surveiller les activités de pêche dans les eaux côtières.

Photo : VNA/CVN

Ce groupe mène de mars à novembre une campagne d'inspection qui est divisée en plusieurs phases clés, visant à détecter, prévenir et sanctionner rigoureusement les infractions à la réglementation sur la pêche. Elle a également pour objectif de sensibiliser les pêcheurs et de favoriser leur mise en conformité.

Lors des inspections menées en mars, le groupe de travail a détecté près de 10 navires de pêche en infraction à la réglementation sur la lutte contre la pêche INN dans les zones côtières. Parmi les infractions constatées figurent l'absence de journaux de pêche obligatoires, des marquages d'immatriculation incorrects, une identification non conforme des navires, la possession d'engins de pêche à décharge électrique, le défaut d'enregistrement des journaux de capture, ainsi que l'absence de chefs mécaniciens certifiés et de licences d'exploitation.

Parallèlement aux efforts de contrôle, le groupe de travail compte renforcer la coordination avec les gardes-frontières, la police et les autorités locales côtières, afin de lutter contre la pêche INN. En outre, des campagnes de communication et de sensibilisation seront intensifiées afin de promouvoir un changement de comportement parmi les pêcheurs, conformément à la Loi sur la pêche de 2017.

Au 17 mars, Nghê An enregistrait plus de 2.740 navires de pêche. Plus de 2.500 d’entre eux disposaient de permis de pêche, soit plus de 91%. Environ 1.190 navires bénéficiaient d’un certificat d’inspection technique en cours de validité, soit plus de 95%. Près de 100% des navires avaient installé un système de surveillance des navires par satellite (VMS) et plus de 990 navires avaient obtenu un certificat d’hygiène alimentaire, soit plus de 94%.

Après avoir largement résolu, en 2025, la question des navires interdits (non immatriculés, sans licence et sans certification), les autorités locales se concentrent désormais sur un contrôle plus strict du respect des permis de pêche, des restrictions relatives aux zones et aux saisons de pêche ainsi qu’aux engins et méthodes de pêche. Elles mettent également l’accent sur la déclaration précise des captures, l’utilisation du VMS et la sécurité technique des navires de pêche.

VNA/CVN