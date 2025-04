Plus de 3.200 vols de Vietnam Airlines prévus pour les congés du 30 avril - 1er mai

En prévision des jours fériés du 30 avril-1er mai, le groupe Vietnam Airlines, composé de Vietnam Airlines, Pacific Airlines et la Compagnie de services aériens (VASCO), proposera plus de 610.000 sièges, soit l’équivalent de plus de 3.200 vols intérieurs, soit une hausse de respectivement 35% et 29% par rapport à la même période de l’année dernière.