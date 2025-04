Hô Chi Minh-Ville inaugurera et lancera de nombreux projets majeurs

Photo : CTV/CVN

Récemment, le Comité de gestion des projets d’investissement en infrastructures de transport de Hô Chi Minh-Ville (appelé "Comité des Transports") a annoncé qu’il mobilisait toutes ses ressources pour lancer une série de projets majeurs et garantir leur achèvement dans les délais prévus.

Ces projets, qui seront inaugurés ou lancés en avril, s’inscrivent dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le Comité des Transports a souligné que le projet de route reliant Trân Quôc Hoàn à Cộng Hòa, dans l’arrondissement de Tân Bình, est un projet d’envergure nationale. Les dernières étapes de sa construction sont en cours afin que l’inauguration complète puisse coïncider avec le 30 avril, en coordination avec l’ouverture du terminal T3 de l’aéroport Tân Sơn Nhất, prévue pour le 19 avril.

Ce projet a été lancé fin 2022, avec un investissement total de plus de 4.800 milliards de dôngs. L’axe principal s’étend sur plus de 4 km, avec une largeur variant entre 25 et 48 mètres, comprenant six voies de circulation. Il est complété par des routes annexes (18E et C2) de 3 à 4 voies. Outre un pont surélevé devant le terminal T3, deux tunnels sont également en construction : Trân Quôc Hoàn – Phan Thúc Duyên et Truong Chinh – Tân Kỳ Tân Quý.

En parallèle, le Comité prépare également le lancement de projets majeurs à l’échelle municipale, notamment la ceinture périphérique 2 – tronçon 1 et tronçon 2.

Photo : CTV/CVN

Le tronçon 1, long de 3,5 km, reliera le pont Phú Hữu à la route Võ Nguyên Giáp, avec un budget d’environ 9.328 milliards de dôngs. Le tronçon 2, de 2,5 km, s’étendra de Võ Nguyên Giáp à Phạm Văn Dông, pour un coût de 4.543 milliards de dôngs. L’ensemble des travaux de ces deux tronçons devrait commencer en septembre 2025.

Un autre projet clé est l’autoroute Hô Chi Minh-Ville – Môc Bài, dont la cérémonie de lancement est prévue pour avril 2025, avec un premier lot de déminage. L’investissement total, y compris les intérêts d’emprunt, s’élève à 19.617 milliards de dôngs, répartis sur quatre lots de travaux.

Pour marquer le 50e anniversaire de la Réunification nationale, Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la province de Tây Ninh, prévoit de lancer les travaux de déminage dans les deux localités le 25 avril 2025, puis de débuter la construction de la section 2 (routes de desserte, ponts transversaux) le 2 septembre 2025. La section 1 devrait être entamée en janvier 2026, pour une mise en service complète de l’autoroute prévue le 31 décembre 2027.

Par ailleurs, le Comité des Transports accélère également les travaux pour permettre l’ouverture du tunnel HC1 - qui fait partie de l’échangeur d’An Phú - avec une cérémonie prévue le 26 avril.

Une autre cérémonie technique est prévue le 27 avril pour l’inauguration de la rampe A du pont de l’échangeur Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dầu Giây, liée au lot XL1 du projet de ceinture 3. Elle assurera la connexion au pont Nhơn Trạch (section 1A), sous la responsabilité du Comité de gestion de projets Mỹ Thuận.

Enfin, les travaux de modernisation et d’élargissement de la rue Dương Quảng Hàm seront également achevés et inaugurés à l’occasion du 30 avril.

Minh Thu/CVN