La croissance des entreprises publiques essentielle au développement durable du pays

Les entreprises publiques doivent s’efforcer d’atteindre une croissance élevée et durable afin de contribuer au développement rapide et durable du Vietnam, a demandé mardi 15 avril le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réunion à Hanoï avec les entreprises publiques.

Le chef du gouvernement a souligné le rôle important des entreprises publiques dans l’économie nationale, soulignant que, bien que les groupes et les sociétés ne représentent qu’un faible pourcentage du million d’entreprises opérant au Vietnam, elles occupent une position clé en tant que force matérielle significative de l’économie, de la production et des activités commerciales dans les principaux secteurs économiques et techniques.

Il a déclaré que le gouvernement soutient toujours les entreprises publiques, crée les meilleures conditions possibles et est prêt à relever les défis pour les aider à croître rapidement et durablement, contribuant ainsi à assurer la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation, à maintenir les grands équilibres économiques et à soutenir la croissance économique, à réduire la dette publique et la dette extérieure, et à gérer efficacement les déficits budgétaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la transformation numérique est une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans le processus de développement du pays, y compris le développement des entreprises. Par conséquent, les entreprises doivent prendre l’initiative de la transformation numérique, en pilotant le processus de construction d’un gouvernement, d’une société et de citoyens numériques.

Il a demandé aux entreprises publiques d’innover proactivement et de stimuler les trois moteurs de croissance traditionnels, à savoir la consommation, les exportations et l’investissement, en se concentrant sur l’expansion et la diversification des marchés ; en promouvant de nouveaux moteurs de croissance tels que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transformation verte et l’économie circulaire ; et en appliquant des solutions de gouvernance intelligentes pour réduire les coûts de gestion et allouer les fonds à l’investissement.

Le chef du gouvernement a appelé au soutien mutuel des groupes, des compagnies générales et des entreprises publiques en général, et a demandé aux ministères et aux secteurs de lever les obstacles institutionnels, notamment la Loi sur la gestion et l’utilisation des capitaux publics investis dans la production et les activités des entreprises ; de supprimer les procédures administratives inutiles ; et de développer des infrastructures stratégiques pour réduire les coûts logistiques et diminuer les coûts des intrants pour les entreprises.

Il a appelé à redoubler d’efforts pour lutter contre la corruption et la négativité, et à gérer efficacement les politiques monétaires et budgétaires ; il a également préconisé davantage de solutions pour favoriser les liens entre les entreprises vietnamiennes et celles à capitaux étrangers.

Selon le ministère des Finances, en 2024, le Vietnam comptait 671 entreprises publiques dont l’actif total dépassait 5,6 billiards de dôngs (plus de 216 milliards de dollars), avec près de 3 billiards de dôngs de capitaux propres, un chiffre d’affaires total de près de 3,3 billiards de dôngs et un bénéfice avant impôts supérieur à 227 billions de dôngs.

