Hô Chi Minh-Ville

Recherche des partenaires américains, japonais et sud-coréens pour l'essor high-tech

Dans une démarche visant à propulser son développement technologique, Hô Chi Minh-Ville ambitionne une coopération approfondie avec les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Les domaines prioritaires incluent l'établissement de centres de recherche sur les micropuces et les semi-conducteurs, le développement d'industries de haute technologie et la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée.

C'est ce qu'a déclaré Lê Truong Duy, directeur du Centre de la quatrième Révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR) lors d'une séance de travail avec les Services municipaux des affaires extérieures, des sciences et des technologies, le Comité de gestion du parc de haute technologie de la ville et la délégation de trois consulats généraux des États-Unis, du Japon et de République Corée à Hô Chi Minh-Ville, dans l'après-midi du 14 avril.

L'objectif était d'échanger des informations, d'explorer les opportunités et les orientations de coopération en matière de recherche scientifique et technologique et d'attirer des investissements dans des domaines de hautes technologies.

La ville a notamment formulé le souhait de bâtir, en partenariat avec ces trois nations, une plateforme d'échange technologique selon un modèle public-privé conforme aux standards internationaux. Elle désire également établir un mécanisme de coordination des chaînes d'approvisionnement durables grâce à des outils technologiques avancés, dans le but d'optimiser la production, de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité des entreprises.

Hô Chi Minh-Ville cherche activement des investissements dans des domaines clés tels que le big data, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux, la biotechnologie et la R&D. Elle souhaite aussi collaborer à la mise en place d'un cadre de coopération pour la formation des ressources humaines et soutenir l'accès à l'intelligence artificielle ainsi que son application dans au moins 50 % de ses PME. Par ailleurs, la métropole du Sud aspire à une coopération dans les domaines des startups et de l'innovation.

Lors de cette rencontre, les délégués ont manifesté leur optimisme quant aux perspectives de coopération et au potentiel de croissance des industries de haute technologie et de l'intelligence artificielle à Hô Chi Minh-Ville.

Toutefois, ils ont insisté sur la nécessité pour la ville d'améliorer son climat d'investissement et des affaires, de simplifier les formalités administratives, de créer des voies de communication efficaces, de développer une formation adaptée aux besoins du marché et de moderniser ses infrastructures clés.

