Le Vietnam et la Chine signent sept documents importants

Avec l'accord des autorités compétentes, le ministre vietnamien de la Construction, Trân Hông Minh, a signé sept documents importants dans le domaine du transport ferroviaire et routier avec des partenaires chinois, à l’occasion de la visite au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, a-t-on appris du ministère.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de deux documents étant des traités internationaux au niveau gouvernemental, deux accords sur le capital d’aide publique au développement entre les deux gouvernements et trois accords au niveau ministériel.

Dans le transport ferroviaire, le ministre Trân Hông Minh a signé quatre documents. Il s’agit du Protocole d'accord entre le ministère de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine sur la création du Comité conjoint de coopération ferroviaire Vietnam - Chine pour accélérer la mise en œuvre du projet.

C’est le procès-verbal entre le ministère de la Construction et l'Agence chinoise de coopération internationale au développement (The China International Development Cooperation Agency-CIDCA) sur l'enquête de terrain pour fournir un soutien technique à la préparation d'un rapport d'étude de faisabilité pour le projet de construction de la ligne ferroviaire Lao Cai - Hanoï - Hai Phong au Vietnam.

C’est la lettre d’échange sur le soutien technique de la Chine à la planification des lignes ferroviaires à écartement standard Dông Dang - Hanï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong.

Il s’agit de la lettre d’échange sur l'appui technique de la Chine à la préparation du rapport d'étude de faisabilité du projet de construction de la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Photo : VNA/CVN

Concernant le transport routier, le ministre Trân Hông Minh a signé trois documents : accord entre les deux gouvernements sur la construction conjointe d'ouvrages de trafic transfrontalier dans la zone du poste-frontière internationale de Thanh Thuy (Vietnam) – Tianbao (Chine) ; protocole entre les deux gouvernements sur la simplification des procédures d'importation et d'exportation via le poste-frontière international de Thanh Thuy - Tianbao pour les employés, les moyens de transport, les équipements de construction et les matériaux de construction pour construire conjointement des ouvrages de circulation au poste-frontière international de Thanh Thuy – Tianbao ; protocole d'accord sur la coopération en matière d'ingénierie routière entre le ministère de la Construction du Vietnam et le ministère des Transports de Chine.

En conséquence, la signature de ces documents créera une base juridique importante pour les deux provinces de Hà Giang du Vietnam et du Yunnan de Chine, pour investir dans la construction d'ouvrages de circulation au poste-frontière international de Thanh Thuy - Tianbao.

En outre, ces documents favoriseront la coopération entre les deux ministères en matière d'ingénierie routière, d'élaboration de normes et de réglementations techniques, de recherche sur les nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, de gestion de la construction, de maintenance, etc.

VNA/CVN