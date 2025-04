Le Vietnam autorise l’importation de nouveaux types d’aéronefs

Photo : Phan Công/VNA/CVN

En vertu du décret, les types d’aéronefs pourront être importés au Vietnam s’ils sont certifiés par l’une des organisations suivantes : la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Brésil, Transports Canada, Aviation civile (TCCA), l’Agence fédérale du transport aérien (Rosaviatsiya) de la Fédération de Russie, la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni, l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) et le ministère de la Construction du Vietnam.

Auparavant, le décret n°92/2016/ND-CP énonçait que les types d’aéronefs importés au Vietnam devaient être titulaires de certificats de type délivrés par la FAA, l’AESA ou les autorités aéronautiques vietnamiennes. Cependant, une partie du décret n°92 a été modifiée ultérieurement par le décret n°89/2019/ND-CP.

Selon le ministère de la Construction, restreindre l’exploitation de certains types d’aéronefs au Vietnam limite les possibilités pour les compagnies aériennes d’accéder à des avions conçus et fabriqués par d’autres pays aux capacités scientifiques et technologiques mondialement reconnues.

Compte tenu des besoins pratiques des opérations aériennes et de la sécurité aérienne, le ministère estime que les modifications susmentionnées créeront des conditions favorables pour que les compagnies aériennes vietnamiennes puissent sécuriser proactivement leurs sources d’approvisionnement et gérer leurs opérations aériennes. Cela renforcera la coopération internationale et les liens d’amitié avec leurs partenaires traditionnels.

VNA/CVN