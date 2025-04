Ouverture de la 34e Foire internationale commerciale du Vietnam

Organisée par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce en collaboration avec la Société de publicité et de foires commerciales (Vinexad), la foire rassemble plus de 400 entreprises qui exposent sur 500 stands venus de 18 pays et territoires. Cinq groupes de produits clés sont présentés : zones de promotion des exportations et des investissements du Vietnam ; de stands internationaux ; d’électronique, de machines, d’équipements et d’industrie de sous-traitance ; de technologie numérique et d’e-commerce et d’industrie alimentaire.

La zone des stands internationaux rassemble des entreprises et des organisations commerciales internationales, promouvant les produits et services distinctifs de nombreux pays et territoires du monde explorant et recherchant des opportunités commerciales et d’investissement au Vietnam et dans la région.

La zone de stands de promotion des exportations et des investissements du Vietnam présente la compétitivité, les principales industries d’exportation et le potentiel d’investissement des provinces et villes vietnamiennes afin de saisir les opportunités de participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La zone de stands d’électronique, de machines et d’industries de sous-traitance expose des produits de haute technologie, des machines et équipements, des composants électroniques et des solutions industrielles de sous-traitance.

La zone des stands de technologie numérique et d’e-commerce présente des plateformes, solutions de numérisation et d’e-commerce au service des secteurs des industries.

La zone des stands de produits agricoles, d’aliments et de boissons renforce les exportations et produits agricoles, aliments et boissons typiques du Vietnam et du monde afin de les présenter aux consommateurs, visant ainsi à élargir le réseau de distribution et de promouvoir la labellisation.

Apparition de grandes marques

"Les activités de promotion commerciale ont joué un rôle extrêmement important. La mise en œuvre de nouvelles méthodes de promotion commerciale, l’utilisation de l’espace numérique et le renforcement du rôle du système des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger ont aidé les entreprises à accéder aux marchés cibles plus rapidement et plus efficacement, tout en soutenant l’élargissement des chaînes d’approvisionnement et le renforcement de l’import-export", a affirmé Nguyên Sinh Nhât Tân, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce.

"Vietnam Expo est une foire commerciale internationale importante dont le gouvernement a confié chaque année à Hanoï depuis 1991 l’organisation au ministère de l’Industrie et du Commerce. Après 33 ans d’organisation, elle est devenue l’un des événements de promotion commerciale les plus importants et significatifs pour le secteur de l’Industrie et du Commerce vietnamien, contribuant à créer de nombreuses valeurs économiques et opportunités pour la communauté des entreprises en termes de renforcement des exportations, d’élargissement des marchés et d’amélioration de la capacité de participation aux chaînes de valeur mondiales, favorisant ainsi l’intégration économique internationale", a-t-il ajouté.

Cette foire accueille la participation de grandes marques dans le domaine de la transformation numérique et des solutions technologiques (Odoo HK, Zoho, STS, Diginet, Bizfly) et de l’industrie de sous-traitance (Inox Hoàng Vu, Vinacomin, VACSCO, SKFM, TOPES, DSHI, NAFTAN, GRODNO AZOT).

Le point culminant de cette foire est la zone des stands de logistique verte, qui rassemble des entreprises de premier plan telles que FedEX, port international de Long An, Bee Logistics, Western Post, Smartlog, Intertrans, OPL..., qui présenteront des solutions et des technologies logistiques soutenant la production, l’exportation et favorisant le développement durable dans le secteur du transport de marchandises.

"La 34e foire présente les meilleurs produits fabriqués non seulement au Vietnam, mais aussi dans de nombreux pays du monde dont le Bélarus. Je suis convaincu que le pays souhaite vivement élargir sa coopération mutuellement bénéfique et de long terme avec le Vietnam", a souligné Anatoly Sivak, vice-Premier ministre de Biélorussie. Il a également exprimé sa confiance dans les négociations qui se dérouleront dans le cadre de la foire et au cours desquelles les deux pays parviendront à de nouveaux accords, signeront de nombreux contrats, contribuant ainsi à la prospérité des peuples du Vietnam et du Bélarus.

Après plus de 30 ans d’organisation, la Vietnam Expo est une plateforme fiable pour les organisations de promotion du commerce de nombreux pays et territoires du monde tels qu’Inde, Cambodge, Biélorussie, Cuba, République de Corée, Laos, Russie, Myanmar et Chine. Des zones de stands internationaux y sont réunies en vue de promouvoir les produits phares de chaque pays. Sur le marché domestique, à travers de nombreuses foires, Vietnam Expo continue de recevoir une réponse enthousiaste des centres de promotion des investissements, du commerce et du tourisme qui organisent des zones de stands communs afin de présenter les principales marchandises d’exportation et les produits OCOP (À chaque commune son produit) de haute qualité aux consommateurs et amis internationaux.

Cet événement accueille plus de 20.000 visiteurs. Il représente une opportunité à ne pas manquer pour les entreprises souhaitant s’ouvrir aux marchés internationaux et développer leurs relations commerciales.

Dans le cadre de la foire, des forums et conférences sont organisés tels que forum des entreprises Vietnam - Bélarus, celui des entreprises Vietnam - Cuba, programme mondial de promotion de la 22e Foire - Exposition Chine - ASEAN et table ronde sur la promotion économique et commerciale Chine (Qinghai) - Vietnam.

Clôture le 5 avril.

Texte et photos : Nguyên Thành/CVN