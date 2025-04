Le Vietnam ajuste les taxes d'importation pour renforcer ses échanges avec les États-Unis

>> Les États-Unis sont l’un des premiers partenaires économiques du Vietnam

>> Vietnam - États-Unis : promotion du commerce de leurs produits agricoles

>> Le Vietnam et les États-Unis envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales

Photo : TN/CVN

Le gouvernement a récemment publié le Décret 73/2025/ND-CP du 31 mars 2025, modifiant et complétant les taux de taxes d'importation préférentiels pour un certain nombre d'articles. Certains produits tels que les voitures, le bois, l'éthanol, les cuisses de poulet congelées, les pistaches, les amandes, les pommes fraîches, les cerises, les raisins secs, etc., seront soumis à de nouveaux taux de taxes d'importation préférentiels.

En conséquence, le taux de taxe d'importation préférentiel pour les automobiles portant les codes SH 8703.23.63 et 8703.23.57 sera réduit de 64% à 50%, et pour les automobiles portant le code SH 8703.24.51, il sera réduit de 45% à 32%.

Pour les produits à base d’éthanol, le taux de taxe d’importation préférentiel est également réduit de 10% à 5%. Le taux de taxe à l'importation sur les cuisses de poulet congelées est réduit de 20% à 15% ; sur les pistaches non décortiquées, de 15% à 5% ; sur les amandes, de 10% à 5% ; sur les pommes fraîches, de 8% à 5% ; et sur les produits à base de cerises douces (cherry), de 10% à 5%. Concernant le bois et les produits du bois : la taxe d'importation sera réduite de 20% et 25% à un taux unique de 0%. Le taux de taxe préférentiel à l'importation pour le gaz naturel liquéfié (GNL) est réduit de 5% à 2%.

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et de sa promulgation, le 31 mars 2025.

Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Vietnam, représentant 30 % de ses exportations. En 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé 132 milliards de dollars, avec près de 119 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes vers les États-Unis, soit une hausse de 23,3% par rapport à l'année précédente. Les importations américaines ont atteint 15 milliards de dollars, en augmentation de 7,3%. Le déficit commercial américain avec le Vietnam s'élève à environ 104 milliards de dollars, soit sept fois la valeur des biens américains importés par le Vietnam.

Dans ce contexte, le ministère des Finances vietnamien a entrepris une révision globale des droits de douane, afin de les aligner sur les normes internationales et les réalités des échanges bilatéraux.

VNA/CVN