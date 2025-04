Le recensement des entreprises, une source d’information au service de l’économie

La directrice du NSO, Nguyên Thi Huong, a déclaré que l’enquête annuelle collectera des informations sur les entreprises, les coopératives et les unions coopératives afin de soutenir la gestion, la gouvernance, l’évaluation et la prévision de la situation socio-économique, ainsi que l’élaboration de politiques et de plans de développement pour l’ensemble de l’économie et chaque localité.

Elle servira également au calcul du produit intérieur brut (PIB), du produit intérieur brut régional (PIBR) des localités en 2024, d’autres indicateurs statistiques du système de comptabilité nationale et des indicateurs statistiques des secteurs économiques, a-t-elle ajouté.

Le recensement couvrira les 63 provinces et villes sous l’autorité centrale. Il ciblera les entreprises et coopératives exerçant des activités de production et commerciales dans la quasi-totalité des secteurs définis par la Classification industrielle type du Vietnam (CIST 2018), à l’exception de celles impliquées dans les activités du Parti communiste, des organisations sociopolitiques, de la gestion de l’État, de la sécurité et de la défense nationales, de la sécurité sociale obligatoire, des activités des organisations et agences internationales, ainsi que l’emploi des ménages et la production de biens et services destinés à l’autoconsommation des ménages.

L’enquête sera menée du 1er avril au 31 juillet à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, jusqu’au 30 juin dans les provinces et villes abritant au moins 5.000 entreprises, et jusqu’au 31 mai dans les autres. Les groupes économiques et les entreprises seront quant à eux interrogés du 1er juin au 15 juillet.

Le recensement adopte une méthode d’enquête indirecte, collectant des informations au moyen de questionnaires électroniques en ligne. Les personnes interrogées fourniront leurs données via le portail d’enquête en ligne du NSO auprès des entreprises : https://thongkedoanhnghiep.gov.vn.

Au 31 décembre 2023, le Vietnam comptait près de 921.400 entreprises actives à l’échelle nationale, soit une hausse de 2,8 % par rapport à la même période en 2022. Le secteur des services enregistrait le plus grand nombre d’entreprises, soit plus de 628.000, soit 68,2 % du total. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville abritait le plus grand nombre d’entreprises, soit 273.100, soit 29,6 %, selon le Livre blanc des entreprises vietnamiennes 2024 établi par le NSO.

