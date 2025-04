Le PM préside la 2e réunion du Comité de pilotage pour l'élaboration du projet de développement économique privé

Le développement économique privé est une question importante pour le développement national, en particulier dans la nouvelle ère, a souligné le chef du gouvernement dans son discours d’ouverture.

Lors de cette réunion, le Premier ministre a demandé aux membres du Comité de pilotage de se concentrer sur la discussion et la construction des avis sur le projet de projet sur le développement économique privé.

Ensuite, les membres ont dû évaluer correctement le rôle de l’économie privée ; la situation objective de son développement; ses acquis, ses restrictions, ses leçons d’expériences ; le point de vue sur le développement économique privé comme la force motrice la plus importante du développement.

Les membres du Comité ont également proposé des objectifs, des tâches et des solutions pour le développement économique privé ; la protection des droits et des intérêts légitimes de cette économie ; des mécanismes et des politiques spéciaux de développement économique privé garantissent la faisabilité, l’efficacité et le respect des mécanismes économiques de marché et des engagements internationaux auxquels le Vietnam participe.

Enfin, le Premier ministre a demandé aux délégués de promouvoir leur intelligence, de discuter, de donner leur avis et de terminer rapidement le projet à soumettre au Bureau Politique pour garantir le respect des délais fixé et la qualité...

Actuellement, le secteur privé compte quelque 940.000 entreprises en activité et plus de 5,2 millions de foyers commerçants. Il représente environ 50% du PIB, 82% de la main-d'œuvre, 30% des recettes budgétaires de l’État et plus de 30% du commerce extérieur du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 6 mars 2025, la décision n°526/QD-TTg, portant création du Comité de pilotage pour l’élaboration du Projet de développement de l’économie privée.

Selon cette décision, le Premier ministre Pham Minh Chinh est chef du Comité de pilotage. Ses adjoints sont le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung et le ministre des Finances, Nguyên Van Thang.

