Vietnam et Japon signent un partenariat pétrolier et gazier de 25 ans

Le Vietnam et le Japon ont signé le 31 mars un contrat historique de partage de production (CPP) de 25 ans pour l'exploration pétrolière et gazière dans le bloc 15-2 du bassin de Cuu Long, dans les eaux méridionales du Vietnam.

Ce contrat, signé par le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) et la Japan Vietnam Petroleum Company Limited (JVPC, filiale à 100% de la société japonaise ENEOS Xplora) et la Société d'exploration et de production de PetroVietnam (PetroVietnam Exploration Production Corporation - PVEP) la PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP), entrera en vigueur le 7 avril 2025.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné l'importance des investissements étrangers pour les secteurs économiques clés du Vietnam, notamment l'exploration pétrolière et gazière. Il a déclaré que la coopération avec des partenaires étrangers, notamment des entreprises japonaises dotées de technologies de pointe, facilite non seulement le transfert de nouvelles technologies pour le secteur pétrolier et gazier, mais aide également PetroVietnam à se positionner sur la scène mondiale du pétrole et du gaz.

Bùi Thanh Son a souligné que le contrat du bloc 15-2 constitue une étape cruciale après l'entrée en vigueur de la loi sur le pétrole et le gaz de 2022, exhortant les entrepreneurs à respecter leurs engagements afin de maximiser la productivité du bloc et d'améliorer le taux de récupération du pétrole, une tâche importante pour garantir la sécurité énergétique.

Il a déclaré que la collaboration entre PetroVietnam et ses partenaires japonais au cours des dernières années a contribué de manière significative à la relation globale et profonde entre le Vietnam et le Japon. Il a demandé à PetroVietnam de collaborer avec les parties compétentes pour étudier et élaborer des initiatives facilitant les investissements nationaux et étrangers, tout en supprimant les obstacles pour les investisseurs, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de partage des risques.

Par ailleurs, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a affirmé que la signature du CPP s'appuie sur les infrastructures existantes et le personnel expérimenté, permettant une extraction efficace des ressources. Cette initiative contribuera à la réalisation des objectifs de croissance à deux chiffres du gouvernement à partir de 2025, tout en renforçant la coopération économique, pilier essentiel du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

De plus, le maintien des opérations dans le bloc 15-2 et d'autres activités pétrolières sur le plateau continental vietnamien contribue à affirmer la souveraineté, les droits souverains et la juridiction du pays en Mer Orientale, a-t-il ajouté, exprimant l'espoir que le consortium d'entrepreneurs obtiendra de nouveaux succès dans les années à venir, notamment la découverte de gisements commerciaux de pétrole et de gaz dans la structure de Dong Son au troisième trimestre 2025.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a salué la coopération entre les deux pays, soulignant l'importance cruciale des projets de coopération énergétique pour que le Vietnam poursuive sa croissance économique et son développement industriel en vue de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

L'ambassadeur s'est dit convaincu que les réformes initiées par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visant à simplifier les procédures administratives et à accélérer la prise de décision amélioreront le climat des investissements et favoriseront l'expansion des entreprises japonaises dans le cadre du partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Conformément à l'article 40 de la loi de 2022 sur le pétrole et le gaz, le consortium d'entrepreneurs a proposé la signature d'un nouveau contrat pétrolier pour le bloc 15-2. Ce contrat vise à poursuivre les opérations pétrolières et à renforcer la recherche et l'application de nouvelles solutions technologiques afin de maximiser l'utilisation des ressources conformément aux besoins du Vietnam. Dans le cadre du nouveau contrat de partage de production (CPP), la JVPC conservera une participation de 45% et continuera d'être l'opérateur, tandis que la PVEP détiendra la participation restante.

