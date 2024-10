L'Expo Vietnam 2024 à Hô Chi Minh-Ville présentera des solutions de style de vie modernes

>> Coatings Expo Vietnam 2024 : rendez-vous des industriels de divers secteurs

>> Ouverture du forum technologique international iTech Expo 2024 à Hô Chi Minh-Ville

>> Bientôt l’exposition internationale Coffee Expo Vietnam 2024

L'événement, considéré comme la plus grande série d'expositions multisectorielles de l'année, présentera plus de 1.000 stands exploités par plus de 800 entreprises de 20 pays et territoires, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la République de Corée, l'Inde et Taïwan (Chine).

L'exposition devrait créer des opportunités pour les entreprises participantes d'élargir leurs réseaux, de former des partenariats et d'explorer de nouveaux marchés.

L'exposition devrait attirer plus de 15.000 visiteurs, dont des producteurs, des importateurs, des exportateurs, des distributeurs, des experts et des clients potentiels du monde entier.

Un représentant de son organisateur Vinexad a déclaré que le thème s'inspire de l'évolution rapide de la demande dans la vie contemporaine. L'urbanisation accélérée, la numérisation et l'accent croissant mis sur la vie durable ont incité les consommateurs d'aujourd'hui à rechercher des produits qui améliorent la commodité, l'efficacité et le respect de l'environnement dans leur vie quotidienne.

À cette fin, le salon offrira des opportunités de réseautage commercial, de coopération et de développement de marché dans les domaines clés de l'alimentation et de l'écologie, de la maison et du jardin, des machines et de l'électronique, ainsi que du matériel et des outils à main.

Au-delà de la simple présentation de produits, il se positionne comme un pôle d'innovation, de dialogue et de solutions tournées vers l'avenir, les participants ayant droit à des ateliers, des symposiums et des démonstrations de produits en direct offrant un aperçu des dernières tendances qui façonnent les modes de vie modernes.

VNA/CVN