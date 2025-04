Dông Nai : le port écologique de Phuoc An accueille son premier navire de SITC International

Petrovietnam Phuoc An Port Investment and Operation JSC (PAP), en coopération avec Saigon Newport Corporation (SNP), a accueilli le premier porte-conteneurs de SITC International Holdings Co. Ltd au port de Phuoc An, dans la province de Dông Nai (Sud).

>> Dông Nai déroule le tapis vert aux investisseurs

>> Dông Nai attribue des décisions d'investissement à 17 projets

>> Le plus grand port de Dông Nai accueille son premier navire

>> Dialogue ouvert avec les investisseurs étrangers à Dông Nai

Photo : VNA/CVN

Le navire, d'un port en lourd (TPL) de plus de 12.990 tonnes, transportait près de 1.000 EVP de marchandises. Après déchargement, les marchandises seront distribuées aux entreprises de la région Sud-Est.

SITC est l'une des principales compagnies maritimes de conteneurs en Asie. L'accostage de son porte-conteneurs au port de Phuoc An souligne la forte demande de transport maritime mondial et réaffirme la position stratégique du Vietnam dans les réseaux logistiques régionaux et mondiaux.

Selon PAP, Phuoc An est le premier port écologique de Dông Nai, utilisant des chariots élévateurs, des tracteurs et des grues électriques. PAP et SNP ont récemment signé un accord de coopération visant à attirer les principales compagnies maritimes mondiales, à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans le Sud du Vietnam et à promouvoir un développement logistique durable.

Couvrant plus de 550 ha et bénéficiant d'un investissement de plus d'un milliard de dollars américains, le projet portuaire de Phuoc An se déroule en trois phases. La première phase a été achevée fin 2024.

Plus grand port maritime de Dông Nai, il comprend un terminal de 160 ha avec une longueur totale de plus de 2.800 m, comprenant neuf postes à conteneurs capables d'accueillir des navires jusqu'à 100.000 TPL. Une fois achevé, le port aura une capacité annuelle de traitement de sept millions d'EVP.

VNA/CVN