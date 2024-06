Coatings Expo Vietnam 2024 : rendez-vous des industriels de divers secteurs

Quelque 350 stands d’entreprises en provenance de 20 pays et territoires sont présents dans le cadre d’une série d’expositions réunissant Coatings Expo Vietnam, Paper Vietnam, Rubber and Tyre Vietnam et Plastech Vietnam 2024, du 12 au 14 juin au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

Cet événement est annuellement organisé par la Sarl des publicités et des expositions Minh Vi (VEAS), en coopération avec le Département des substances chimiques, du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Association de l’emballage du Vietnam (VINPAS), l’Association des peintures et des encres d’impression du Vietnam (VPIA), et l’Association du caoutchouc et du plastique de Hô Chi Minh-Ville (RUPA).

Selon Nguyên Ba Vinh, directeur de la Sarl VEAS et organisateur de l’événement, l’industrie du revêtement d'encre d'imprimerie connaît une forte croissance grâce à l'exposition Coatings Expo Vietnam. Les années précédentes, l'exposition avait rassemblé seulement 5 à 8 pays, mais cette année avec 20 pays, l'ampleur de l'exposition a plus que jamais augmenté, de même que la surface d'exposition qui s’est étendue de 5.000 m2. Ainsi, le salon Coatings Expo Vietnam s'est classé dans le Top 20 des salons spécialisés du monde.

L'exposition de cette année a été agrandie de plus de 30% par le comité d'organisation, avec près de 10.000 mètres carrés d'exposition, une augmentation significative du nombre d'entreprises, pour un total de plus de 350 unités participantes présentant des milliers de produits typiques au niveau national et international. Coatings Expo Vietnam, Paper Vietnam, Rubber & Tire Vietnam, Plastech Vietnam sont devenus des lieux de rencontre fiables pour les fabricants, fournisseurs, distributeurs et organisations concernées souhaitant se rencontrer, échanger et créer des opportunités d'affaires, développer le marché et le transfert de technologie tout en aidant les entreprises vietnamiennes et régionales à accéder aux technologies de production avancées du monde. La série d'expositions de cette année a attiré au Vietnam de nombreux grands noms de quatre secteurs tels que les revêtements, le papier, le caoutchouc et les plastiques, à la recherche d'opportunités commerciales et d'investissement.

L'exposition spécialisée dans les revêtements et les encres d'imprimerie - Coatings Expo Vietnam 2024, attire à elle seule des centaines d'entreprises de pays leaders dans le domaine des peintures, des matériaux de revêtement et des encres d'imprimerie telles que : YCK, Ningbo Wecan Chemical., Kevin Dyes & Chemica, FSI Vietnam, Minh Thanh Chemical, Nguyen Quynh Anh Equipment & Chemicals -Q-LAB COR.

Des ateliers thématiques

L'exposition des industriels du papier et de la pâte à papier - Paper Vietnam 2024 n'est pas moins compétitive, avec un grand nombre d'entreprises participant à l'exposition et à la promotion des produits et technologies les plus récents et les plus importants tels que : Genesis Resource, Eternal Materialls, Elkem Silicons Hong Kong, CRM Technology, ST Machine & Finbow, Vina Paper, entre autres.

Les salons Rubber & Tire Vietnam 2024 et Plastech Vietnam 2024 attirent, quant à eux sont d’un attrait considérable pour de nombreuses entreprises de premier plan telles que : Daell Polychem, Qingdao, Xiangjie Rubber. Machinery, Ascendo International, Evergreen Chenacal, Ruslan, CS Rubber, Eco Plas Industry, Nhat Minh Chemical & Equipment Company – Wallce – Barwell (Royaume-Uni) – Labtech (Thaïlande), Zhejiang Baina Rubber & Plastic Equipment, Elysian Design Labs.

L'exposition présente par ailleurs des pavillons nationaux de premier plan tels que ceux de l'Inde, de la Corée ou encore de la Chine, portant le nombre total d'entreprises exposant à cette série de salons de 4 industries à plus de 350 entreprises de 20 pays et territoires dont le Vietnam, les États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Belgique, Taïwan, Hong Kong (Chine), la Malaisie, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Royaume-Uni. Le comité d’organisation estime que l’événement devrait accueillir environ 10.000 visiteurs nationaux et internationaux.

En dehors des stands d’exposition, de nombreuses activités ont lieu tout au long de l’évènement, avec entre autre des colloques portant sur la mise à jour des dernières tendances technologiques et les développements du marché de la peinture et des encres d’imprimerie, sur les mesures visant à gérer l'utilisation du plomb et la sécurité chimique dans la production de peinture au Vietnam, auxquels s’ajoutent des ateliers sur la peinture à émissions réduites de gaz à effet de serre, les perspectives actuelles et futures de l'industrie indienne du papier, le caoutchouc au Vietnam, les opportunités de promotion du développement des produits en caoutchouc, des pneus et du caoutchouc technique.

Texte et photos: Truong Giang/CVN