Premier trimestre

Exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 13%

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 15,72 milliards de dollars au premier trimestre, enregistrant une hausse de 13,1% sur un an, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Photo : VNA/CVN

Sur ce total, les exportations de produits agricoles sont estimées à 8,56 milliards de dollars (+12,2%), celles de produits aquatiques, à 2,29 milliards (+18,1%) et celles de produits sylvicoles, à 4,21 milliards (+11,2%).

Quelques produits agricoles dont les exportations ont connu une forte augmentation en volume ou en valeur au cours des trois premiers mois sont le café (509 500 tonnes pour 2,88 milliards de dollars), le caoutchouc (396 100 tonnes pour 765,8 millions de dollars), la noix de cajou (121.400 tonnes pour 841,1 millions de dollars), le riz (2,2 millions de tonnes pour 1,14 milliard de dollars), les fruits et légumes (1,14 milliard de dollars) et le thé (27.300 tonnes pour 44,4 millions de dollars).

Sur la même période, l'excédent commercial des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a atteint 4,4 milliards de dollars, en hausse de 13,1%. Les trois produits affichant les excédents commerciaux les plus élevés sont le bois et les produits dérivés avec 3,29 milliards de dollars (+9,3%), le café avec 2,79 milliards de dollars (+36,2%), les fruits et légumes avec 2,42 milliards de dollars (35,3%), le riz avec 2,31 milliards de dollars (+48,3%) et les crevettes avec 792,6 millions de dollars (+36%).

En ce qui concerne les marchés d’exportation, l’Asie était le premier importateur de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens pendant cette période, représentant 42% des exportations nationales. L’Amérique et l’Europe occupent les deuxième et troisième places avec respectivement 22,5% et 16,6%.

Par rapport à la même période de l’an dernier, les exportations vietnamiennes vers l’Asie ont connu une hausse de 2%, celles vers l’Amérique, +15,7%, celles vers l’Europe, +37,8%, celles vers l’Océanie, +0,8%, et celles vers l’Afrique ont doublé.

VNA/CVN