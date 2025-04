Vietnam et Biélorussie : solutions pour pousser la coopération commerciale

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le vice-Premier ministre de Biélorussie, Anatoly Sivak, ont coprésidé mardi 1 er avril à Hanoï la 16 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Diên a affirmé que, grâce au mécanisme du comité intergouvernemental, les deux parties continueraient d'approfondir la coopération Vietnam-Biélorussie dans tous les domaines, en particulier la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

Au nom du gouvernement de Biélorussie, le vice-Premier ministre Anatoly Sivak a affirmé que la Biélorussie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région.

Il a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les ministères et les secteurs des deux parties au sein du mécanisme du comité intergouvernemental, créant ainsi des conditions favorables pour que les communautés d'affaires des deux pays puissent exploiter efficacement le potentiel et les avantages de chaque partie.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux parties ont examiné la mise en œuvre des accords convenus lors de la 15e réunion. Elles ont reconnu les progrès positifs de la coopération dans la plupart des domaines traditionnels, notamment la diplomatie, le commerce, l'industrie, l'agriculture, les sciences et les technologies, la culture, le sports et le tourisme, l'éducation et la formation... Pour de nouveaux domaines de coopération tels que la construction, la santé, l'information et la communication..., les deux parties ont régulièrement échangé pour déterminer des orientations concrètes de mise en œuvre.

Lors de la 16e réunion du comité intergouvernemental, le ministre vietnamien Nguyên Hông Diên a proposé des solutions pour promouvoir la coopération entre les deux parties.

Plus précisément, les deux parties favoriseront le partage d'informations et la consultation politique à tous les niveaux afin de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles dans le processus de mise en œuvre de la coopération et de rechercher de nouvelles solutions avec souplesse, contribuant ainsi à accroître les échanges bilatéraux. D’autre part, les deux parties devraient faciliter l’accès des marchandises de chaque partie aux marchés de l’autre ; y compris les produits agricoles et aquatiques, les produits laitiers, les moyens de transport, les machines et équipements agricoles...

En outre, les deux parties devraient soutenir et créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays puissent participer à des foires/expositions, explorer les opportunités de coopération en matière de commerce et d'investissement, ainsi que profiter efficacement des incitations apportées par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (ALE VN-EAEU).

En particulier, les deux parties devraient rechercher et proposer une coopération dans de nouveaux domaines par exemple, les industries fondamentales (telles que la transformation, la fabrication, la mécanique, les matériaux, la chimie, etc.) ; les industries et domaines de haute technologie et émergents (tels que les puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle, le cloud computing, la transformation verte, l'économie circulaire...) pour construire un secteur industriel moderne, vert, propre et durable.

Il est notamment recommandé à la Biélorussie de créer les conditions les plus favorables pour les entreprises vietnamiennes ; y compris des hommes d’affaires biélorusses d’origine vietnamienne faisant des affaires et investissant en Biélorussie.

Photo : VNA/CVN

À l'issue de la réunion, le ministre Nguyên Hông Diên et le vice-Premier ministre de Biélorussie Anatoly Sivak ont signé le procès-verbal de la 16e réunion du comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie et ont convenu que la prochaine réunion se tiendrait en Biélorussie à un moment opportun.

VNA/CVN