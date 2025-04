Les IDE servent de tremplin au Vietnam vers le statut de hub technologique

Les investissements directs étrangers (IDE) favorisent non seulement une croissance économique durable, mais servent également de tremplin au Vietnam pour devenir un pôle régional de fabrication de haute technologie, favorisant le développement de parcs industriels écologiques et intelligents.

Selon l’Office des statistiques du ministère des Finances, au début de 2025, le stock des IDE enregistrés au Vietnam a dépassé les milliards de dollars, soit une augmentation impressionnante de 35,5% en glissement annuel. Cette croissance stimule non seulement le développement économique durable, mais ouvre également la voie au Vietnam pour devenir un pôle régional de fabrication de haute technologie, accompagné de l’essor des parcs industriels éco-industriels et intelligents.

Photo : VNA/CVN

Les experts prévoient que les flux d’IDE au Vietnam continueront d’augmenter, en particulier dans les secteurs manufacturiers et technologiques à forte valeur ajoutée tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la logistique et l’industrie pharmaceutique. Les décaissements d’IDE en 2025 devraient dépasser les 30 milliards de dollars.

Le Vietnam se classe actuellement parmi les 15 premiers pays en développement attirant le plus d’IDE au monde. L’accord de coopération entre le gouvernement vietnamien et NVIDIA marque une étape importante, offrant au Vietnam l’opportunité de devenir un pôle majeur de recherche et développement (R&D) en IA en Asie.

"Les investisseurs reconnaissent clairement les mesures proactives prises par le Vietnam pour attirer des projets d’investissement étrangers. Les conditions essentielles telles que le foncier, l’énergie et les ressources humaines sont toujours réunies. Le pays vise notamment à former 50.000 ingénieurs et travailleurs hautement qualifiés dans les hautes technologies et les semi-conducteurs. De plus, le pays s’intègre aux chaînes d’approvisionnement et de production mondiales afin de renforcer son positionnement international. Cela constituera une base solide pour permettre au Vietnam de s’engager dans les chaînes de production économiques et commerciales", a déclaré le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong.

Selon le Service des finances de Hanoï, les IDE sont une ressource essentielle pour atteindre l’objectif de croissance économique de la capitale cette année. La Loi sur le capital modifiée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a introduit de nouveaux mécanismes préférentiels et des politiques attractives pour les investisseurs.

"La ville a intégré des mécanismes spécifiques dans la Loi sur la capitale pour attirer les investisseurs. Ceux-ci incluent des politiques d’exonération des droits d’utilisation du sol, des réductions d’impôts sur les sociétés et un soutien aux secteurs clés d’intérêt, tels que la fabrication de semi-conducteurs et la production de puces intégrées à l’IA. Les incitations s’étendent également aux investissements dans l’agriculture propre et les projets d’amélioration environnementale", a déclaré Lê Trung Hiêu, directeur adjoint du Service des finances de Hanoï.

La vague d’investissements dans les projets de haute technologie et les centres de R&D a également stimulé la demande d’infrastructures et d’installations industrielles, propulsant ainsi la croissance du secteur de l’immobilier industriel.

Photo : VNA/CVN

Entre 2024 et 2027, le Vietnam devrait disposer d’environ 15.200 ha de nouveaux terrains industriels et de plus de 6 millions de mètres carrés d’espaces d’entreposage. Le secteur de l’immobilier industriel devrait maintenir sa dynamique de croissance, les entreprises disposant d’importantes réserves foncières et bénéficiant d’infrastructures de transport pratiques gagnant du terrain.

Dans un contexte d’afflux massif d’IDE, les principales sociétés immobilières industrielles rivalisent pour agrandir leurs réserves foncières et développer des parcs industriels verts et intelligents intégrés aux zones éco-urbaines. Des acteurs industriels de premier plan tels que SIP, Kinh Bac et IDICO étendent activement leurs réserves foncières et développent des parcs industriels.

Le secteur de l’immobilier industriel est en bonne voie pour connaître une croissance robuste, portée par des politiques de soutien et la demande du marché. Les experts prévoient une forte hausse des ventes auprès des promoteurs, l’offre et la demande de nouveaux terrains industriels augmentant.

Pham Hông Diêp, président du conseil d’administration de Shinec JSC, investisseur du parc industriel de Nam Câu Kiên à Hai Phong, a souligné la nécessité d’un cadre harmonisé pour encourager les investisseurs, tant les IDE que les investissements directs nationaux (IDE), à collaborer à la construction d’une économie circulaire et à la promotion d’écosystèmes commerciaux symbiotiques au sein des parcs industriels, contribuant ainsi au succès des zones éco-industrielles.

L’investissement étranger au Vietnam cible de plus en plus les secteurs de la haute technologie et des technologies fondamentales. Parallèlement à l’expansion des parcs verts et éco-industriels, cette tendance devrait renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale dans la nouvelle ère.

VOV/VNA/CVN