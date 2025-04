Intel renforce son réseau de fournisseurs stratégiques au Vietnam

Le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) et la sarl Intel Products Vietnam (IPV) ont organisé mardi 1 er avril à Hô Chi Minh-Ville un Sommet des fournisseurs de composants stratégiques d'Intel 2025 (Intel Strategic Parts Supplier Summit 2025), visant à développer la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et technologies avancées au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L'événement a rassemblé de nombreux fournisseurs locaux et internationaux, témoignant de l'engagement d'Intel à faire progresser les objectifs de haute technologie du Vietnam et à renforcer le réseau national d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville offre un écosystème favorable au développement des industries émergentes, notamment les semi-conducteurs et les circuits électroniques.

De son côté, la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Susan Burns, a mis en lumière le rôle prépondérant de la coopération en matière de semi-conducteurs et de haute technologie, véritable pilier clé des relations vietnamo-américaines. La présence de plus de 40 fournisseurs à ce sommet témoigne de l'engagement indéfectible d'Intel et des États-Unis à tisser une chaîne d'approvisionnement locale robuste.

L'usine d'Intel au Vietnam, atteignant le chiffre emblématique de 4 milliards de produits exportés en avril, confirme son statut de pilier central dans les opérations mondiales du groupe. Ce sommet joue un rôle clé dans le renforcement de la compétitivité des fournisseurs vietnamiens en les intégrant aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Nguyên Ky Phung, chef du Conseil de gestion du SHTP, a lancé un appel à Intel Products Vietnam, l'incitant à poursuivre le déploiement de programmes de soutien et de formation dédiés à l'émergence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Il a également insisté sur la nécessité de consolider le réseau d'entreprises de la chaîne d'approvisionnement et de cultiver une collaboration étroite avec les autorités, afin de faciliter les activités des entreprises.

VNA/CVN