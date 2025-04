La Banque centrale doit examiner les propositions relatives à l'application de Bâle III

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la nouvelle Directive 09/CT-TTg du Premier ministre relative aux missions et solutions des entreprises publiques pour contribuer à l'objectif de croissance économique à deux chiffres du gouvernement.

Dans le cadre de cette directive, le Premier ministre a également demandé à la SBV d'étudier et de mettre en œuvre les recommandations des banques concernant les applications de sandboxing, dans un esprit de créativité et d'évaluation de l'efficacité.

Photo : VNA/CVN

La SBV doit également enjoindre aux banques commerciales de continuer à réduire leurs coûts, à accroître l'utilisation des technologies, à simplifier leurs procédures administratives et à revoir et restructurer leur organisation.

Les banques commerciales doivent être disposées à partager une partie de leurs bénéfices en réduisant les taux d'intérêt des prêts, dans un esprit d'"harmonisation des avantages et de partage des risques", a souligné le Premier ministre.

Il a demandé aux banques de promouvoir le crédit plus rapidement et plus efficacement, notamment pour les projets et les secteurs moteurs de la croissance économique, notamment la transformation numérique et la croissance verte, tout en garantissant la sécurité des opérations bancaires.

En outre, il est nécessaire de poursuivre la recherche et la mise en œuvre de formules de crédit préférentielles pour développer le logement social et créer des conditions favorables à l'accès des jeunes de moins de 35 ans à un logement social.

Concernant l'application des normes de Bâle III, le ministère des Finances a précédemment rendu public un projet de résolution sur la création de centres financiers internationaux au Vietnam, sollicitant des commentaires. Selon ce projet, le ministère prévoit que Bâle III sera appliqué dans ces centres à compter du 1er janvier 2026.

Cependant, la SBV a répondu qu'il n'existe aucune base pratique pour appliquer les normes internationales de Bâle III dans les centres à compter de la date proposée.

La SBV estime que la feuille de route pour l'application de Bâle III aux centres financiers doit être cohérente avec celle appliquée aux banques commerciales et aux succursales de banques étrangères dans le pays.

La banque centrale suggère qu'en cas de nécessité d'application immédiate, le ministère stipule clairement que la feuille de route pour l'application des normes bancaires de Bâle III aux investisseurs étrangers sera mise en œuvre dans les centres financiers à compter du 1er janvier 2026, condition à l'octroi d'une licence d'établissement dans ces centres.

Fin de l'année dernière, la SBV a également proposé d'ajuster le ratio minimum de fonds propres des banques de 8 % à 10,5 % afin d'adapter la réglementation aux normes de Bâle III et aux spécificités des opérations des banques vietnamiennes.

Au Vietnam, le système bancaire s'oriente vers l'application des normes de Bâle III afin d'améliorer la qualité du capital et la liquidité, ce qui contribue à jeter les bases d'un système bancaire stable, capable de se remettre des crises tout en minimisant les risques systémiques.

VNA/CVN