Les tarifs aériens flambent à l'approche des congés du 30 avril - 1er mai

Photo : Phan Công/VNA/CVN

Les plateformes de réservation en ligne indiquent que les billets aller simple pour la liaison Hanoï - Phu Quôc, du 29 avril au 4 mai, varient entre 2,1 et 4,6 millions de dôngs (80 à 180 dollars). Pour les vols directs entre l'île et la capitale, les passagers devront débourser entre 4,1 et 6,3 millions de dôngs, avec une disponibilité de places limitée. Il est également possible de transiter par Hô Chi Minh-Ville.

Les billets de Hanoï vers la ville côtière de Nha Trang varient entre 1,9 et 3,8 millions de dôngs par vol. Les vols directs retour vers Hanoï avec Vietnam Airlines sont complets, mais des options restent disponibles en classe affaires avec Bamboo Airways et en classe économique avec Vietjet Air.

Par ailleurs, la plupart des vols Hanoï - Dà Nang de Vietnam Airlines aux heures de pointe, entre 9h et 18h20, affichent complet. Les sièges en classe économique sur Vietjet Air et Bamboo Airways sont disponibles à partir de 1,9 million de dôngs, tandis que les vols aller-retour varient entre 2 et 2,5 millions de dôngs.

Pour répondre à la demande croissante, les compagnies aériennes locales prévoient d'augmenter le nombre de vols intérieurs de 24 %, soit plus de 7.500 vols, représentant 1,5 million de sièges pendant les cinq jours de vacances. Sur la ligne Hanoï-Hô Chi Minh-Ville, plus de 1.200 vols supplémentaires ont été programmés.

Le coût du carburant, qui représente environ 30 à 40% du prix des billets d'avion, s'élève actuellement en moyenne à 89 dollars le baril de kérosène, soit une baisse d'environ 10,5% par rapport à la même période l'an dernier.

Un représentant de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a indiqué que la baisse des prix du kérosène et la reprise du marché mondial du transport aérien devraient permettre des tarifs plus abordables en 2025. Cependant, les fluctuations politiques et économiques mondiales pourraient impacter les plans de vols internationaux des compagnies aériennes, entraînant des variations de prix.

L'aviation civile est fortement influencée par les facteurs du marché et la saisonnalité, en particulier sur le marché vietnamien et les liaisons intérieures pendant les périodes de pointe, a souligné le représentant de la CAAV.

La demande est forte pendant ces périodes, mais le nombre de sièges disponibles sur les compagnies aériennes vietnamiennes est limité par la taille de la flotte et les conditions opérationnelles, ce qui entraîne des prix plus élevés que d'habitude à certaines périodes et sur certaines lignes, a-t-il ajouté.

Afin de réguler le marché, la CAAV a pris des mesures pour équilibrer l'offre et la demande sur les lignes intérieures et aider les compagnies aériennes à améliorer leur capacité opérationnelle.

La CAAV continue également de surveiller les réservations et l'évolution des prix pendant les périodes de pointe afin d'élaborer des plans opérationnels adaptés et de coordonner ses activités avec les services concernés pour garantir le bon déroulement des opérations et réduire les désagréments pour les passagers.

VNA/CVN