Dông Nai attire des IDE au premier trimestre, proche de son objectif annuel

Photo : VNA/CVN

Sur le total de 927 millions de dollars d'IDE au premier trimestre 2025, 407 millions de dollars ont été investis dans 29 nouveaux projets, tandis que plus de 520 millions de dollars ont été consacrés à des projets existants, a indiqué le ministère lors d'une récente conférence.

Parmi les projets notables, on peut citer le parc logistique Mapletree Tam An 1 dans le district de Long Thành, avec un investissement de plus de 100 millions de dollars, et le projet SMC Manufacturing Vietnam Ltd. dans le parc industriel de Long Duc, où une augmentation de capital de 330 millions de dollars a porté l'investissement total à près d'un milliard de dollars.

Les nouveaux investissements à Dông Nai ont principalement été orientés vers des secteurs tels que la fabrication de semi-conducteurs, les composants électriques et électroniques, l'ingénierie mécanique, le textile et la production de produits métalliques moulés. Aucun projet dans des secteurs susceptibles de polluer l'environnement ou de dépendre fortement de la main-d'œuvre n'a été approuvé, conformément à la stratégie d'attraction des investissements de la province.

Développement de 48 parcs industriels d'ici 2030

Le Service des finances de Dông Nai a également indiqué que le plan directeur provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, approuvé par le Premier ministre, vise à achever le développement de 48 parcs industriels d'ici 2030. La province compte actuellement 31 parcs industriels opérationnels, attirant près de 1.700 projets pour un investissement combiné de plus de 35 milliards de dollars provenant de 46 pays et territoires. Parmi les principaux investisseurs figurent la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon.

Selon le Service provincial des finances, au premier trimestre, les recettes budgétaires de la province ont été estimées à plus de 19.370 milliards de dôngs (757,38 millions de dollars), soit 32% de l’objectif annuel et une hausse de 22% par rapport à la même période en 2024. Son produit intérieur brut régional (PIBR) a atteint 63 040 milliards de dôngs, soit une croissance de 7,5% en glissement annuel, avec des résultats positifs dans tous les secteurs clés.

Photo : VNA/CVN

Le secteur des exportations a été particulièrement dynamique, avec un chiffre d’affaires supérieur à 5,9 milliards de dollars, en hausse de 9,05% par rapport à la même période en 2024. La province a enregistré un excédent commercial de plus de 1,7 milliard de dollars au cours de cette période. Cependant, le décaissement des investissements publics est resté problématique, avec seulement 5,6% des fonds alloués par le gouvernement.

Pour atteindre une croissance à deux chiffres, Dông Nai s'attachera à stimuler les moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, la consommation et les exportations, tout en promouvant les secteurs émergents comme l'économie numérique, verte, circulaire, créative, fondée sur la connaissance et l'économie du partage.

La province prévoit de surveiller de près les secteurs clés, de relever les défis et d'accélérer le décaissement des investissements publics, le défrichement des terrains et l'approvisionnement en matériaux de construction. Un soutien sera apporté aux investisseurs et aux entrepreneurs afin de garantir la réalisation rapide et de qualité des projets, selon le département.

VNA/CVN