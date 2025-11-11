Le Vietnam présente des produits high tech au salon Défence & Sécurité 2025 en Thaïlande

Viettel Manufacturing et la société Z76 représentent le Vietnam au salon Défence & Sécurité 2025 en Thaïlande, présentant une gamme de produits de haute technologie développés en interne lors de cet événement phare de la région en matière de défense et de sécurité.

Ce salon du 10 au 13 novembre, plateforme de référence de l’ASEAN pour la collaboration dans les domaines de la défense, de la sécurité et des technologies, a ouvert ses portes le 10 novembre et réunit plus de 617 entreprises et marques de 38 pays, couvrant les secteurs terrestre, maritime, aérien, spatial et de la cybersécurité.

Photo : VNA/CVN

Tang Truong Son, directeur général adjoint de Viettel Manufacturing, a déclaré que l’entreprise présentait trois écosystèmes de produits majeurs lors de cet événement : Viettel AI, le réseau de télécommunications 5G et les solutions d’infrastructure de télécommunications, notamment le système 5G Private conçu exclusivement pour la défense.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), Viettel présente quatre plateformes clés : Cyberbot, un assistant virtuel développé pour les fonctionnaires et le personnel judiciaire ; Data, une plateforme d’analyse de données massives pour faciliter l’établissement de rapports gouvernementaux complets ; Digital Twin, fournissant des répliques numériques pour les stations de télécommunications, le contrôle à distance des antennes et les applications de ville intelligente ; et des solutions API d’IA, permettant la conversion de la parole en texte et inversement.

Tang Truong Son a noté que les visiteurs avaient manifesté un vif intérêt pour le réseau 5G Private de Viettel dédié à la défense, ses capacités de production pour les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, ses produits de fibre optique de qualité militaire et ses drones. Il a souligné que le salon offrait une excellente opportunité de nouer des contacts avec des partenaires potentiels, notamment en Thaïlande et en Inde.

Participant pour la première fois avec son propre stand, Z76 présente également des technologies de pointe développées en interne, a déclaré le colonel Nguyên Huu Loi, directeur adjoint des opérations commerciales de l’entreprise.

Parmi les produits exposés par Z76 figurent des matériaux de camouflage, des tenues de camouflage pour tireurs d’élite, des uniformes de camouflage à faibles émissions, des peintures de camouflage pour la défense et du matériel médical militaire utilisé pour les soins sur le terrain.

Le colonel Nguyên Huu Loi a exprimé l’espoir que ces produits, en particulier les solutions de camouflage, susciteront un vif intérêt auprès des partenaires et visiteurs internationaux.

L’exposition de cette année présente un large éventail de technologies de défense, notamment des systèmes d’armes, des armes à feu, des missiles, des chars, des drones, des navires de transport et de guerre, des satellites et des équipements de télécommunications, des systèmes de guerre électronique, des systèmes de conduite de tir, des lanceurs, ainsi que des logiciels et du matériel militaires essentiels pour la cyberdéfense et la réponse aux catastrophes.

Dans le secteur de la sécurité intérieure, les exposants présentent les dernières innovations en matière de systèmes de surveillance, d’alarmes anti-intrusion, de contrôle d’accès et de sécurité électronique, d’armes à feu individuelles, de gilets pare-balles, de matériel antiémeute, de gants de protection, de technologies de vision nocturne et de dispositifs de brouillage des communications.

L’édition de cette année met également l’accent sur les progrès en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle pour les applications de défense.

Elle propose une série de séminaires et de forums technologiques explorant les tendances actuelles et futures telles que l’IA, les armes autonomes, la cybersécurité et les drones, ainsi que les enjeux éthiques, juridiques et de gouvernance qu’elles soulèvent. Les discussions visent également à approfondir la compréhension du droit international, en particulier du droit international humanitaire, et des conventions internationales connexes.

VNA/CVN