Dà Nang cultive son partenariat avec le WWF

Dà Nang a espéré que le Fonds mondial pour la nature (WWF) continuera de collaborer avec la ville sur des programmes et des projets de conservation de la biodiversité pour la période 2025-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

La vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Nguyên Thi Anh Thi, a fait cette déclaration lors de la réception de Martin Kabaluapa Kapinga, chef de la division des bureaux nationaux, WWF International, le 12 novembre.

Photo : BaoDN/CVN

Elle a remercié le WWF pour son soutien passé, notamment son financement, son assistance technique et le renforcement des capacités des services municipaux et des autorités locales en matière de gestion forestière, de protection de la biodiversité, de conservation de la faune sauvage et de développement communautaire.

L’aide du WWF a également permis de renforcer les équipements techniques, la diffusion des lois et l’application des réglementations en matière de conservation, a-t-elle déclaré.

Le WWF collabore actuellement avec le Département de l’agriculture et de l’environnement de la ville sur un projet de restauration forestière et de développement des moyens de subsistance dans l’ancienne province de Quang Nam (désormais fusionnée à Dà Nang), doté d’un financement de plus de 8,1 millions de dollars, et prévoit de soutenir d’autres programmes à Dà Nang.

Nguyên Thi Anh Thi a sollicité la coopération continue du WWF pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action en faveur de la biodiversité, la mise en place de mécanismes financiers pour la conservation, la gestion du patrimoine naturel et des zones humides, l’éducation communautaire, la restauration forestière, la réduction des émissions et le développement de crédits carbone, l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique, ainsi que la formation, la recherche et le partage de données sur la conservation.

Concernant la signature de l’accord de coopération quinquennal, nous avons chargé les responsables du Département de l’agriculture et de l’environnement, du Département des finances et du Département des relations extérieures, ainsi que les agences et autorités locales concernées, de mener des discussions et des négociations afin que l’accord soit signé en temps opportun, a-t-elle précisé.

À cette occasion, le WWF a fait un don de 40.000 dollars pour aider les résidents locaux à se remettre des récentes et graves inondations.

VNA/CVN