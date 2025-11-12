Le Premier ministre Pham Minh Chinh salue le dévouement des forces de sécurité locales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, mercredi 12 novembre à Hanoï, à une conférence d’évaluation de la première année de déploiement des forces de sécurité et de maintien de l’ordre au niveau local.

Photo : VNA/CVN

Organisé en format hybride par le ministère de la Police, cet événement a réuni notamment le ministre de la Police, Luong Tam Quang, des responsables des ministères et agences relevant du pouvoir central, des représentants des forces de sécurité publique du niveau central au niveau local.

Selon le ministère de la Police, la Loi sur les forces participant à la protection de la sécurité et de l’ordre au niveau local a été adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2023 et entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Le Premier ministre a signé la décision n°176/QD-TTg, en date du 14 février 2024, promulguant le plan d’application de la cette loi. Le ministère de la Police et les collectivités locales ont immédiatement agi en conséquence.

Jusqu’au 15 septembre 2025, plus de 86.000 équipes ont été constituées, avec plus de 276.000 membres qui sont formés aux politiques, à la législation et aux procédures professionnelles, et dotés de ressources, d’équipements et d’un soutien financier adéquats.

Durant leur première année d’activité, ces forces ont appuyé les forces de police locales dans de multiples missions : surveillance de la sécurité, promotion du mouvement "Pour la sécurité de la Patrie", prévention des incendies et des catastrophes, gestion administrative, maintien de l’ordre public et de la sécurité routière.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces efforts, la criminalité a diminué de plus de 8% par rapport à l’année précédente ; de nombreux conflits communautaires ont été résolus rapidement ; les accidents de la route et les problèmes sociaux ont considérablement diminué.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la sécurité et l’ordre au niveau local jouent un rôle très important, garantissant un environnement stable pour un développement durable et assurant une vie paisible aux populations.

Il a salué le dévouement et les efforts des forces participant à la protection de la sécurité et de l'ordre au niveau local et a insisté sur la nécessité d’améliorer la formation juridique et professionnelle, les conditions de travail, les équipements et les infrastructures.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Police assumer la responsabilité principale pour la proposition de la promulgation d’une directive visant à améliorer l'efficacité opérationnelle des forces participant à la protection de la sécurité et de l'ordre au niveau local dans le contexte actuel, et l’élaboration d’un projet global de renforcement de ces forces.

"Bravoure, intelligence, courage, vigilance, écoute, humanité, au service du peuple", a-t-il exhorté, exprimant sa confiance dans leur rôle essentiel qu’elles continueront de jouer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans tout le pays.

VNA/CVN