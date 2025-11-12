Efforts pour réduire le déséquilibre hommes-femmes à la naissance

La ville de Hanoi a publié un plan pour la période 2026-2030 visant à contrôler le déséquilibre hommes-femmes à la naissance, afin de promouvoir l’égalité des sexes et d’assurer une structure démographique équilibrée.

Ce plan vise à ramener le ratio hommes-femmes à la naissance à son niveau naturel, jetant ainsi les bases d’une structure démographique stable, favorisant l’égalité des sexes, garantissant le bien-être social et permettant un développement durable des ressources humaines de la capitale.

Photo: VNA/CVN

Les groupes cibles comprennent les couples mariés en âge de procréer, les adolescents, les jeunes adultes, les hommes et les femmes en âge de procréer, ainsi que les responsables des comités du Parti, des autorités gouvernementales et des organisations sociopolitiques à tous les niveaux ; les organisations, les entreprises et autres personnes concernées.

Les autorités locales renforceront l’éducation juridique et sensibiliseront les personnes en âge de procréer, notamment les jeunes avant le mariage, à la valeur et au rôle des femmes et des filles dans la société.

La ville encourage également les communautés résidentielles, y compris les villages, les hameaux et les quartiers, à intégrer le contrôle de l’équilibre hommes-femmes dans leurs conventions communautaires.

Les écoles sont encouragées à intégrer l’éducation à l’égalité des sexes dans leurs programmes afin d’aider les élèves à développer, dès leur plus jeune âge, une vision humaniste et équitable du genre, jetant ainsi les bases d’un changement social durable.

La municipalité renforcera les inspections et le contrôle des établissements médicaux et de services. Elle signera des engagements avec les prestataires de services de santé et culturels afin de prévenir toute forme de sélection prénatale du sexe.

Dans le cadre de ce plan, la capitale vise à réduire le taux de croissance annuel du sex-ratio à la naissance de 0,2 point de pourcentage et à le ramener à 109 garçons pour 100 filles maximum d’ici 2030.

Le déséquilibre entre les sexes à la naissance s’aggrave au Vietnam, engendrant des risques à long terme pour la société. Le sex-ratio naturel à la naissance se situe généralement entre 104 et 106 garçons pour 100 filles. Tout chiffre supérieur à cette fourchette suggère une sélection délibérée du sexe.

Le déséquilibre entre les sexes à la naissance a commencé à émerger comme un problème majeur à l’échelle nationale au début des années 2000 et s’est considérablement accentué à partir de 2006. Rien qu’en 2024, Hanoi a enregistré le plus fort déséquilibre entre les sexes du pays, avec 123,3 garçons pour 100 filles - le taux le plus élevé de la ville depuis 2021.

VNA/CVN