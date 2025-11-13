Lancement du premier service de bus scolaire électrique au Vietnam

Le 12 novembre, le groupe GSM et la société VinBus ont officiellement lancé le premier service de transport scolaire électrique (School Bus) au Vietnam. Cet événement marque une étape importante dans la construction d’un écosystème de mobilité scolaire sûr, civilisé et respectueux de l’environnement.

Fruit d’une coopération entre trois marques vietnamiennes pionnières du transport vert, ce service utilise des véhicules 100% électriques VinFast, exploités par VinBus et gérés via la plateforme technologique intelligente Xanh SM. Conçu spécialement pour les élèves, le bus répond à toutes les normes techniques et de sécurité prévues par la Loi vietnamienne sur la sécurité routière de 2024, notamment les exigences spécifiques concernant la protection des enfants.

Le véhicule utilisé est le VinFast EB6, un minibus de 19 places, spacieux, silencieux et sans émission. Il est équipé du système de sécurité intégré Secure to Safe (S2S) comprenant des caméras de surveillance aux portes et dans l’habitacle, un dispositif GPS, une technologie de reconnaissance faciale (Face ID) pour l’enregistrement des élèves, ainsi qu’un protocole d’inspection systématique de l’intérieur du véhicule après chaque trajet, garantissant qu’aucun enfant ne soit oublié à bord.

Toutes les données de trajet sont chiffrées et transmises de manière sécurisée à l’école et à l’équipe d’exploitation, assurant une gestion transparente et fiable.

Afin de protéger la santé des élèves, le véhicule est doté de filtres et de capteurs de qualité de l’air, maintenant un environnement de déplacement sain et agréable. VinBus accorde également une grande importance au facteur humain : ses chauffeurs et accompagnateurs suivent une formation spécialisée portant sur la sécurité, la psychologie des enfants et le comportement en milieu scolaire.

Chaque trajet respecte un processus de sécurité en cinq étapes, garantissant une tranquillité d’esprit totale pour les parents et les établissements.

Selon Nguyên Công Nhât, directeur général adjoint des opérations de VinBus : "La sécurité est notre priorité absolue. Chaque technologie et chaque procédure du School Bus ont été pensées pour assurer la protection et le confort des élèves, tout en rassurant les parents. Ce service ne se limite pas au transport scolaire : il constitue le point de départ d’un modèle de mobilité scolaire verte, moderne et durable".

Dans sa phase initiale, le programme sera déployé dans les écoles du réseau Vinschool à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, avant d’être étendu aux établissements privés et internationaux à partir de l’année scolaire 2026–2027.

Le service sera également intégré à l’application Xanh SM, permettant aux parents de réserver, suivre le trajet et consulter en temps réel les horaires de prise en charge et de retour des élèves, tout en respectant les règles de confidentialité des établissements.

À long terme, GSM et VinBus ambitionnent de généraliser le modèle de "l’École verte" dans tout le pays, contribuant à améliorer la qualité éducative, à renforcer la sécurité des élèves, à réduire les émissions et à soutenir l’engagement du Vietnam pour atteindre le Net Zéro d’ici 2050.

