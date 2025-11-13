Hô Chi Minh-Ville au chevet du Nord et du Centre frappés par les catastrophes

Hô Chi Minh-Ville a apporté plus de 164 milliards de dôngs en espèces et plus de 7 milliards de dôngs de biens aux localités du Nord et du Centre touchées par les catastrophes naturelles.

L’information a été annoncée par Phan Hông Ân, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de réception des contributions en soutien aux sinistrés des tempêtes et inondations, organisée dans l’après-midi du 12 novembre.

Du début août 2025 au 11 novembre, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et le Comité municipal de mobilisation pour les secours ont reçu 15.196 contributions, pour un montant total de près de 225 milliards de dôngs, ainsi que plus de 7 milliards de dôngs de biens (dont 19.000 trousses médicales familiales, 70 tonnes de riz et 90 tonnes de marchandises et produits essentiels).

Hô Chi Minh-Ville a acheminé l’intégralité des biens reçus et 167 milliards de dôngs en espèces aux localités du Nord et du Centre touchées par les catastrophes naturelles, afin d’aider à la protection de la santé publique, au soutien médical, à la prévention des maladies, à la stabilisation de la vie quotidienne et à la reprise de la production.

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et le Comité municipal de mobilisation pour les secours ont également engagé 430 millions de dôngs pour soutenir les habitants affectés par les intempéries dans plusieurs localités de la ville.

Dans l’après-midi du 12 novembre, les deux comités ont reçu des engagements de soutien en espèces et en biens d’une valeur de plus de 4 milliards de dôngs provenant de 17 unités, organismes et entreprises de la ville, en vue d’aider les populations à surmonter les conséquences des crues et des inondations.

