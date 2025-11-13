L’UE et l’UNICEF viennent en aide aux communautés sinistrées au Vietnam

L’Union européenne (UE), par l’intermédiaire de sa Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO), et l’UNICEF fournissent une aide humanitaire d’urgence aux enfants et aux familles touchés par les typhons dévastateurs au Vietnam.

Les récents typhons et inondations ont privé environ 1,2 million de personnes d’eau propre et d’installations sanitaires, causant d’importants dégâts aux habitations, aux moyens de subsistance, aux systèmes d’approvisionnement en eau, aux infrastructures sanitaires, aux écoles et aux centres de santé.

Grâce au soutien d’ECHO, l’UNICEF permet à plus de 15.000 personnes, dont des enfants, des femmes et des personnes handicapées, d’accéder à l’eau propre, à l’assainissement et à l’hygiène dans 10 communes des provinces septentrionales de Cao Bang et de Thai Nguyên, parmi les plus durement touchées par les typhons et les inondations.

L’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a souligné que ce nouveau partenariat ECHO-UNICEF "nous permet d’apporter une aide vitale aux communautés durement touchées par cette saison des typhons dévastatrice dans le Nord et le Centre du Vietnam".

"En donnant la priorité à l’eau et à l’assainissement, nous visons à préserver le bien-être des enfants, des mères et des personnes les plus vulnérables en cette période critique", a-t-il déclaré.

L’intervention d’urgence soutenue par ECHO est mise en œuvre en collaboration avec le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement. Elle vise à rétablir l’accès à l’eau propre et à l’assainissement, tout en favorisant un redressement durable et la résilience des communautés.

Elle comprend la distribution de produits d’hygiène et d’assainissement essentiels aux ménages, écoles et centres de santé touchés ; une aide financière aux familles vulnérables pour la réparation des installations endommagées ; la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et la formation des autorités locales et des communautés aux pratiques d’hygiène et d’assainissement adaptées au climat.

"Lorsqu’une catastrophe survient, les enfants sont souvent les plus vulnérables. Grâce à ECHO, nous pouvons garantir aux communautés touchées, et notamment aux filles, aux garçons et aux femmes, un nouvel accès à l’eau propre et à un assainissement sûr", a déclaré Silvia Danailov, représentante de l’UNICEF au Vietnam.

Cette initiative s’appuie sur le partenariat de longue date entre l’UNICEF et le gouvernement vietnamien, qui associe aide d’urgence et renforcement de la résilience, afin que les enfants puissent accéder aux services essentiels pendant les catastrophes et mieux résister aux crises futures.

