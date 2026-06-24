Ormuz : 1.200 cargos bloqués en raison de la fermeture du détroit

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Justus Heinrich, responsable de la souscription maritime chez Allianz, a indiqué au quotidien britannique que la fermeture du détroit avait modifié la perception du risque dans les points de passage stratégiques pour les assureurs. "Nous parlions toujours de scénarios de catastrophe réalistes, et maintenant, nous avons un scénario de catastrophe réel comme celui-ci", a-t-il déclaré. Le trafic maritime a progressivement repris après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Les données de Lloyd's List Intelligence montrent que 69 navires ont quitté le Golfe au cours de la semaine se terminant le 21 juin, contre seulement 24 la semaine précédente, ce qui constitue le volume hebdomadaire de trafic le plus élevé depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran en février. Le conflit a entraîné de lourdes pertes humaines et économiques, ainsi qu'une crise persistante concernant les équipages. Selon l'Organisation maritime internationale, le conflit a causé la mort de 14 marins et des attaques par missiles sur plus de 40 navires, dont la plupart sont des pétroliers.

Xinhua/VNA/CVN