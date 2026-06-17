Un séisme de magnitude 5,5 ressenti dans l'Est du Japon

Un séisme d'une magnitude préliminaire de 5,5 a été ressenti mardi 16 juin dans la préfecture d'Ibaraki, dans l'Est du Japon, a indiqué l'agence météorologique nationale, avec des secousses qui ont été ressenties jusque dans le centre de Tokyo.

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Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), le séisme s'est produit à 19h46 heure locale à une profondeur de 50 km. Il a atteint un niveau de 5 sur 7 sur l'échelle sismique de Shindo dans certaines zones des préfectures voisines de Gunma et de Saitama. L'épicentre du séisme a été localisé dans le Sud de la préfecture d'Ibaraki, par une latitude de 36,1 degrés Nord et une longitude de 139,9 degrés Est. Aucune alerte au tsunami n'a été émise, a indiqué la JMA.

Xinhua/VNA/CVN