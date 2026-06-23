Le Danemark rouvre son ambassade à Téhéran

Le Danemark a rouvert son ambassade à Téhéran après plus de trois mois de fermeture en raison du conflit au Moyen-Orient, a annoncé mardi 23 juin le ministère des Affaires étrangères.

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"À la lumière de l'amélioration de la situation sécuritaire en Iran, l'ambassade à Téhéran rouvre ses portes", a indiqué la diplomatie danoise dans un communiqué. "L'ambassadeur du Danemark en Iran travaille depuis le 19 juin dans les locaux de l'ambassade", a-t-elle précisé. L'ambassade italienne à Téhéran a elle aussi rouvert ses portes vendredi 19 juin, après plus de trois mois de fermeture. Le Danemark avait ordonné la fermeture temporaire de son ambassade en Iran le 10 mars à cause de la situation sécuritaire dans le pays.

AFP/VNA/CVN