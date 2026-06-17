Le vaisseau cargo Dragon de SpaceX quitte l'ISS pour rejoindre la Terre

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Le vaisseau spatial s'est désarrimé de l'ISS à 12h25, heure de l'Est, et devrait amerrir au large des côtes de l'État américain de Californie mercredi matin 17 juin. Cette mission est la 34e mission commerciale de ravitaillement de SpaceX pour le compte de la NASA. Selon la NASA, Dragon revient avec l'une des plus importantes collections de matériel de recherche jamais ramenées du laboratoire orbital. La charge utile comprend des échantillons de tissus organiques et cartilagineux bioprintés, des données susceptibles de contribuer à l'amélioration du stockage des carburants cryogéniques pour de futures missions spatiales, ainsi que des matériaux inspirés de l'ADN étudiés en vue du développement de nouveaux traitements contre le cancer.

Xinhua/VNA/CVN