L'armée américaine affirme que le détroit d'Ormuz reste ouvert

Le Commandement central américain a indiqué samedi 20 juin que le détroit d'Ormuz reste ouvert et que le trafic des navires commerciaux dans cette voie navigable est en augmentation.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La libre circulation dans cette voie maritime internationale a été préservée aujourd’hui, avec le transit de 55 navires marchands transportant d’importantes quantités de marchandises et plus de 17 millions de barils de pétrole vers les marchés mondiaux", a écrit le commandement dans un communiqué.

"Les forces américaines restent présentes et vigilantes pour veiller à ce que tous les aspects de l’accord avec l’Iran soient respectés, appliqués et pleinement en vigueur", précise le communiqué.

Le vice-président américain JD Vance a déclaré samedi à Fox News que les États-Unis "ne voient aucune preuve indiquant que les Iraniens continuent de fermer le détroit d’Ormuz".

Le principal commandement militaire iranien, le quartier général central de Khatam al-Anbiya, a annoncé samedi la fermeture du détroit d’Ormuz, invoquant la violation par les Etats-Unis du protocole d’accord de paix récemment signé et les violations du cessez-le-feu par Israël dans le sud du Liban, a rapporté l’agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

Xinhua/VNA/CVN