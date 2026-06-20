Au moins 5 morts dans des frappes israéliennes sur le Sud du Liban

>> Liban : des frappes israéliennes font 19 morts, dont 12 membres des forces de sécurité
>> Dans le Sud du Liban, un mort et huit blessés dans des frappes israéliennes
>> Liban : dix morts et plusieurs blessés dans des frappes israéliennes vendredi 8 mai
Parmi les victimes figurent trois personnes tuées lors d'une frappe aérienne sur la ville d'Arabsalim, une personne tuée lors d'une attaque de drone sur Deir el-Zahrani, et une autre tuée lorsqu'un drone a pris pour cible une moto dans la ville de Doueir. L'artillerie israélienne a également bombardé la ville de Nabatiyé et ses environs tôt samedi matin 20 juin. Ces attaques ont eu lieu malgré un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël qui est entré en vigueur vendredi après-midi 19 juin. Cette trêve faisait suite à la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran.
Xinhua/VNA/CVN