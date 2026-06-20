Au moins 5 morts dans des frappes israéliennes sur le Sud du Liban

Au moins cinq personnes ont été tuées lors d'une série de frappes aériennes et d'attaques de drones israéliennes menées dans le Sud du Liban dans la nuit et tôt samedi matin 20 juin, selon l'Agence de presse officielle libanaise NNA.

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Parmi les victimes figurent trois personnes tuées lors d'une frappe aérienne sur la ville d'Arabsalim, une personne tuée lors d'une attaque de drone sur Deir el-Zahrani, et une autre tuée lorsqu'un drone a pris pour cible une moto dans la ville de Doueir. L'artillerie israélienne a également bombardé la ville de Nabatiyé et ses environs tôt samedi matin 20 juin. Ces attaques ont eu lieu malgré un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël qui est entré en vigueur vendredi après-midi 19 juin. Cette trêve faisait suite à la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN