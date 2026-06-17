La Chine accueillera en juillet à Shanghai la Conférence mondiale 2026 sur l'IA

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"La Chine se réjouit de saisir l'occasion offerte par cette conférence pour renforcer encore la coopération internationale en matière d'IA avec toutes les parties concernées", a expliqué Zhou Haibing, directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d'une conférence de presse. La gouvernance de l'IA a une incidence sur l'avenir de l'humanité et constitue un enjeu commun à tous les pays, a ajouté M. Zhou. La Chine défend le multilatéralisme, ainsi que les principes d'ouverture et d'inclusion, et a activement promu la gouvernance mondiale et la coopération internationale en matière d'IA, apportant ainsi des solutions chinoises au développement mondial à l'ère de l'intelligence artificielle. À l'avenir, la Chine coordonnera ses efforts en matière de développement et de sécurité, mettra activement en œuvre le multilatéralisme et défendra le principe d'une approche centrée sur l'humain et d'un développement de l'IA au service du bien commun. La Chine assumera également ses responsabilités en tant que grande puissance, gérera les risques, renforcera la prévention, explorera les possibilités de coopération en matière de réglementation de l'IA et collaborera avec d'autres parties pour se prémunir contre les risques liés à la sécurité de l'IA, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN