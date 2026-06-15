Le bilan du conflit à Gaza dépasse les 73.000 morts depuis octobre 2023

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Ces sources ont indiqué que le bilan global des victimes continuait d'augmenter alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent dans différentes zones de la bande de Gaza. Par ailleurs, des sources médicales de l'hôpital Al-Chifa de la ville de Gaza ont fait savoir qu'elles avaient reçu quatre morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave, après une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le Nord de la bande de Gaza. Des témoins ont expliqué qu'un drone israélien avait tiré dimanche 14 juin au moins un missile sur un groupe de Palestiniens près de l'hôpital Al-Yemen Al-Saeed du camp de Jabalia. L'armée israélienne n'a pas encore fait de commentaires sur cet incident.

Xinhua/VNA/CVN