Le Davos d'été 2026 se concentrera sur l'innovation à grande échelle

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Plus de 1.700 participants de plus de 90 pays et régions assisteront à la réunion, et les préparatifs de cet événement sont en grande partie terminés, a déclaré un porte-parole de l'événement lors d'une conférence de presse. La réunion de cette année, ayant pour thème "Innover à grande échelle", comprendra des discussions sur des sujets tels que la prochaine phase de la trajectoire économique de la Chine et les moyens de transformer les progrès technologiques en avantages économiques réels. Gao Weiqi, responsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré que la réunion se concentrerait sur des domaines de pointe tels que l'intelligence artificielle, les énergies nouvelles, la biomédecine et la technologie quantique. Le forum permettra de présenter les réalisations de la Chine en matière de développement économique de haute qualité à la communauté internationale, de transmettre la confiance ferme du pays dans l'ouverture et la coopération, et de partager le large éventail d'opportunités offertes par la modernisation chinoise, a affirmé Mme Gao. Créé par le Forum économique mondial en 2007, le Forum d'été de Davos se tient chaque année en Chine, en alternance entre les deux villes portuaires de Tianjin et Dalian.

Xinhua/VNA/CVN