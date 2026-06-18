Niger : des tirs entendus près de l'aéroport international de la capitale

Des tirs nourris ont été entendus tôt jeudi matin dans la zone de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, capitale du Niger. Des habitants vivant à proximité de l'aéroport ont indiqué à Xinhua que les coups de feu provenaient principalement des environs de l'aéroport. Aucune information faisant état de victimes n'était disponible dans l'immédiat. L'armée et le gouvernement nigériens n'ont pas encore publié de communiqué officiel concernant cet incident. Les circonstances des tirs ainsi que la situation des opérations aéroportuaires restent à confirmer.

Xinhua/VNA/CVN