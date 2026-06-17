L'Iran met en garde contre une riposte "sévère" si Israël poursuit sa "nuisance" au Liban

>> Israël et le Liban conviennent de mettre en œuvre un cessez-le-feu

>> Les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin au conflit

>> L'Iran affirme que la fin du conflit au Liban fait partie "intégrante" du protocole d'accord de paix

Dans un communiqué officiel, le principal commandement militaire iranien, Khatam al-Anbiya, a déclaré que depuis que le président américain Donald Trump avait annoncé la fin du conflit, l'armée israélienne avait violé le cessez-le-feu au sud du Liban à 84 reprises et continuait de commettre ses "crimes et assassinats à l'encontre du peuple libanais opprimé". L'Iran, les États-Unis et le Pakistan ont annoncé lundi 15 juin la finalisation d'un protocole d'accord visant à mettre fin au conflit sur tous les fronts dans la région d'Asie occidentale, y compris au Liban. Téhéran et Washington doivent officiellement signer ce protocole d'accord vendredi 19 juin en Suisse. S'exprimant mardi 16 juin lors d'une réunion avec des diplomates étrangers à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié la fin du conflit au Liban de partie "indissociable" de l'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, précisant que, selon Téhéran, les deux parties à cet accord étaient, d'un côté, les États-Unis et Israël, et de l'autre, l'Iran et le Hezbollah.

Xinhua/VNA/CVN