Le gouvernement bolivien annonce la levée de l'état d'urgence

>> Bolivie et États-Unis annoncent le rétablissement de leurs relations diplomatiques

>> Bolivie : trois morts et huit disparus après la "crue historique" d'une grande rivière

>> Au moins 22 morts dans le crash d'un avion rempli de billets de banque en Bolivie

Le ministre de la Défense, Ernesto Justiniano, a informé les médias que l'autoroute reliant les régions de La Paz et d'Oruro, ainsi que celle reliant le siège du gouvernement à la ville de Desaguadero, à la frontière avec le Pérou, étaient "dégagées". Des contingents militaires et policiers ont été déployés tôt le matin pour enlever le matériel utilisé par les manifestants pour bloquer les routes. Selon Justiniano, "il y a eu quelques incidents mineurs" qui ont nécessité l'utilisation de gaz lacrymogène pour disperser un petit groupe de personnes opposées au déblocage, mais il a déclaré que la situation n'avait pas dégénéré et qu'il avait été décidé de laisser "un détachement" sur place pour les empêcher de bloquer à nouveau la route. "C’est une joie de voir le pays revenir progressivement à la normale. C’est ce que nous souhaitons tous", a souligné le ministre, mentionnant par exemple que la réouverture de la route vers le Pérou avait permis le passage d’une centaine de camions transportant du carburant vers La Paz et la ville voisine d’El Alto, les zones les plus touchées par les blocages.

APS/VNA/CVN