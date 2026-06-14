Le CGRI met en garde les navires contre tout passage dans le détroit d'Ormuz

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a mis en garde samedi soir 13 juin les navires opérant près du détroit d'Ormuz contre tout passage dans la voie navigable stratégique, selon un enregistrement diffusé sur une radio maritime publique.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'enregistrement, dont Xinhua a obtenu une copie par un membre d'équipage à bord d'un navire commercial près du détroit, montre que la marine de l'IRGC s'est adressée à tous les navires opérant dans le golfe Persique et le golfe d'Oman, indiquant que le détroit d'Ormuz avait été "complètement fermé" et que tout mouvement de navire à l'intérieur du détroit serait traité "de manière décisive".

"Pour votre santé et votre sécurité, abstenez-vous absolument de tout mouvement dans le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre'', indiquait le message enregistré.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 13 juin qu'un accord de paix avec l'Iran devait être signé dimanche et que le détroit d'Ormuz serait rouvert immédiatement après.

Le détroit d'Ormuz est l'un des goulets d'étranglement maritimes les plus importants au monde et une voie de communication essentielle pour les expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel. Le trafic maritime dans le détroit a fortement diminué ces derniers mois en raison de l'escalade des tensions et des attaques contre la navigation commerciale.

Xinhua/VNA/CVN