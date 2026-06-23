Canada : trois morts dans une fusillade à Montréal

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La police de Montréal a indiqué avoir répondu à un appel vers 11h30 heure locale, à l'intersection des avenues De Courtrai et Trans Island, dans le quartier de Côte-des-Neiges. La police a par la suite confirmé sur X le décès d'un des policiers intervenus sur place. Un autre policier a été grièvement blessé et son pronostic vital demeure engagé. Un civil a également perdu la vie, et le suspect a été abattu, a précisé la police.

Xinhua/VNA/CVN