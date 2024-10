Optimisme quant aux exportations d’ici à la fin de l’année

Bien que le montant total des exportations au cours des neuf premiers mois de l’année ne soit pas encore officiellement annoncé, on estime qu’il aurait atteint 300 milliards d'USD, soit une hausse de 16% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon le journal Lao Dông (Travail), Trân Thanh Hai, vice-directeur de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a indiqué que sept groupes de produits avaient enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 10 milliards d'USD, dont les ordinateurs, les chaussures et sandales, le bois et produits dérivés.

Le typhon Yagi a gravement affecté l'agriculture des provinces du Nord. Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les localités impactées s'efforcent de relancer la production pour bien répondre aux commandes d'exportation.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a affirmé que son secteur menait de grands efforts avec la détermination à atteindre l'objectif d'exportation fixé par le gouvernement, soit un montant de 54 à 55 milliards d'USD.

S’agissant des perspectives des exportations nationales d’ici à la fin de l’année, Trân Thanh Hai s’est déclaré optimiste, vu le bon rythme des expéditions de marchandises à l’étranger.

Selon le directeur de l’Office des statistiques du Service du plan et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Khac Hoàng, de nombreuses entreprises locales ont déclaré avoir des commandes stables d'ici fin 2024, certaines commandes allant même jusqu'au premier trimestre 2025.

VNA/CVN