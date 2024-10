Tra Vinh développe la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions

La province méridionale de Tra Vinh se concentre sur le développement de la riziculture de haute qualité et à faibles émissions, en s'efforçant d'atteindre 10.550 hectares d'ici 2025 et 30.736 hectares d'ici 2030.

>> Le Vietnam reçoit de grosses commandes de riz des pays d'Asie du Sud-Est

>> Le Vietnam et la BM cherchent à réduire les émissions dans la riziculture

>> Nouvelle variété de riz antidiabète dévoilée

Ces zones rizicoles seront développées dans 42 communes de six districts que sont Cang Long, Cau Ke, Tieu Can, Chau Thanh, Tra Cu et Cau Ngang.

Photo: VNA/CVN

Il s'agit d'un programme relevant du projet « Développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le delta du Mékong pour 2030 » approuvé par le Premier ministre.

Le projet vise à contribuer à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam pris lors de la COP 26, visant un objectif de « zéro émission nette » d'ici 2050.

VNA/CVN